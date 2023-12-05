Глава Европейского совета Шарль Мишель примет участие только в части мероприятий первого за четыре года саммита лидеров Евросоюза и Китая, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обсудить отношения ЕС и Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

В распоряжении редакции оказалось письмо, которое Орбан направил Мишелю 4 декабря. В нем глава венгерского правительства призвал снять с повестки декабрьского саммита лидеров ЕС вопрос о начале формальных переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз. Свою позицию Орбан объяснил "очевидным отсутствием консенсуса", которое, по его мнению, "неизбежно приведет к провалу".

В четверг, 7 декабря, в Пекине начинается первый с 2019 года саммит лидеров ЕС и КНР. Мишель, возглавляющий европейскую делегацию вместе с Урсулой фон дер Ляйен, покинет китайскую столицу после первого дня переговоров. Источники Politico объясняют такое решение, в том числе, отсутствием защищенной линии для проведения телефонного разговора с Орбаном.

Венгерский премьер последовательно выступает против формального начала переговоров с Украиной о присоединении к ЕС после того, как соответствующую рекомендацию в ноябре дала Еврокомиссия. По словам собеседника Politico, знакомого с ходом предварительных обсуждений, в то же время "26 из 27 стран все еще хотят начать переговоры о вступлении".

Также Орбан пригрозил наложить вето на выделение Киеву макрофинансовой помощи в объеме 50 млрд евро. Итоговое решение по обоим вопросам лидеры Евросоюза, как ожидается, примут на саммите в Брюсселе, запланированном на 14-15 декабря.

Мишель уже встречался с Орбаном в Будапеште на прошлой неделе в попытке "сгладить напряженность" перед грядущим саммитом ЕС. По итогам переговоров глава Европейского совета призвал к "единству Евросоюза".

Как пишет Politico со ссылкой на собственные источники, президент Франции Эмманюэль Макрон также пригласил Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели. Заявленная цель разговора — поиск "компромисса" в преддверии саммита.

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