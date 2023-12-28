С марта следующего года Румыния и Болгария частично присоединятся к Шенгенскому соглашению, оно заработает для воздушных и морских перевозок. Об этом сообщили премьер-министры двух стран Марчел Чолаку и Николай Денков.

Глава румынского правительства также выразил убеждение, что переговоры по полноценному вхождению страны в Шенгенскую зону завершатся в течение года. В свою очередь, его болгарский коллега отметил, что соглашение включает "существенную поддержку" со стороны Еврокомиссии по защите внешних границ ЕС.

На последнем этапе переговоров, продолжавшихся более 10 лет, присоединение Болгарии и Румынии к соглашению блокировала Австрия. Официальные лица в Вене выражали обеспокоенность возможным ростом нелегальной миграции и контрабанды. Против также выступали власти Нидерландов, отозвавшие вето ранее в декабре.

Критики этой позиции указывали, что правящая сейчас в Австрии правая коалиция безосновательно использует антииммигрантскую риторику в преддверии грядущих парламентских выборов. По данным Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex), нелегальные мигранты гораздо чаще попадали в Шенгенскую зону через Западные Балканы, а не Румынию или Болгарию.

Согласно достигнутым договоренностям, австрийские власти согласились смягчить свою позицию в обмен на усиление контроля со стороны болгарских и румынских пограничников на сухопутных границах. Именно Вена предложила в качестве временного компромисса концепцию "воздушного Шенгена", затем Бухарест расширил его, добавив к договоренности и морские перевозки.

Ранее полноценное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне поддержали Европарламент и Еврокомиссия. Помимо этих двух стран, только два государства-члена ЕС, Ирландия и Кипр, не присоединились к соглашению о зоне свободного перемещения.

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