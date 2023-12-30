2023-й был последним полным годом работы этого созыва Европарламента. За прошедшие двенадцать месяцев депутаты приняли десятки законопроектов в самых разных сферах. Delfi вспоминает главные инициативы, одобренные парламентариями в уходящем году.

Подготовка к выборам



В июне 2024 года состоятся очередные выборы в Европарламент. В новый созыв войдут не 705, а 720 депутатов, одно дополнительное место получит Латвия (всего жители страны будут выбирать девятерых представителей вместо нынешних восьми. Действующие депутаты также предложили сильнее связать результаты голосования с назначением нового главы Еврокомиссии — например, официально сделать первым претендентом на этот пост кандидата от победившей партии.



Поддержка Украины



На протяжении всего года Европарламент поддерживал европейскую интеграцию Украины и введение дополнительных мер по противодействию российской агрессии. Депутаты также проголосовали за пакет макрофинансовой помощи для Киева в размере 50 млрд евро (это решение еще предстоит утвердить Совету ЕС).



Иммиграционная реформа



В декабре Европарламент и Совет ЕС согласовали изменения в политике предоставления убежища и ввели принцип солидарной ответственности стран Евросоюза в этой сфере. Каждый год все 27 членов Евросоюза будут формировать фонд взаимопомощи, вклады в которой будут пропорциональны населению и ВВП; их можно будет сделать либо финансово, либо обещанием взять на себя размещение просителя убежища и рассмотрение его заявки. Меры по контролю на границах при этом будут усилены.



Закон о чипах



В июле депутаты одобрили законопроект, стимулирующий производство полупроводников в ЕС и утверждающий механизмы реагирования на кризисные ситуации в этой сфере. Сейчас в Евросоюзе производят около 10% всех чипов в мире, цель — довести увеличить эту долю вдвое. Брюссель выделит 3,3 млрд евро на развитие отрасли и поддержку исследователей.



Закон об искусственном интеллекте



В декабре переговорные группы из Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного соглашения по первому в мире пакету мер, регулирующих использование искусственного интеллекта. ИИ-системы, противоречащие основным принципам Евросоюза в сфере прав человека и неприкосновенности частной жизни, будут запрещены на территории ЕС. Одновременно исследователям, занимающимся применением искусственного интеллекта в науке, окажут дополнительную поддержку.



Закон о безопасных товарах из интернет-магазинов



В марте Европарламент обновил регламент безопасности потребительских товаров в ЕС, расширив строгие требования на продукцию, продающуюся онлайн (в том числе произведенную в третьих странах). Надзорные органы получат дополнительные полномочия в сфере контроля за реализацией таких товаров. Ожидается, что новые правила сэкономят европейцам около 20 млрд евро ежегодно.



Закон о критическом сырье



В декабре депутаты поддержали принятие мер, призванных обеспечить доступ стран и компаний из Евросоюза к безопасным, диверсифицированным и устойчивым поставкам "критического сырья". Речь идет, в первую очередь, о металлах и других материалах, используемых в зеленой энергетике, электронике, фармацевтике, аэрокосмической и оборонной промышленности. Закон поможет поддержать местное производство и переработку, а также диверсифицировать импорт.



Закон о гарантийном ремонте



В ноябре Европарламент утвердил предложенный Еврокомиссией законопроект, стимулирующий ремонт уже купленной электроники как альтернативу покупке новой. По оценкам экспертов, европейцы смогут сохранить 11 млрд евро в год, а отходы сократятся на 35 млн тонн. Ремонт станет доступнее и дешевле, а замена устройства будет осуществляться только в случае, если это окажется выгоднее для клиента.



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