Страны ЕС начнут нести солидарную ответственность за беженцев, против России введен 12-й пакет санкций за полномасштабное вторжение в Украину, в Евросоюзе утилизировали не менее 215 млн доз вакцины от коронавируса, Венгрию могут временно лишить права голоса при принятии общеевропейских решений, PornHub и еще два "сайта для взрослых" обяжут соблюдать правила ЕС для крупнейших онлайн-сервисов. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Евросоюз согласовал миграционную реформу: страны ЕС будут нести солидарную ответственность за беженцев

Что случилось? В среду Европарламент и Совет ЕС достигли политического соглашения по реформе миграционного законодательства и политики предоставления убежища в Евросоюзе. Законопроект предполагает усиление контроля за нелегальными мигрантами, создание механизмов реагирования на кризисные ситуации и введение принципа солидарности между государствами-членами. По данным Агентства по безопасности внешних границ (Frontex), в 2023 году в Евросоюз прибыло более 1 млн нелегальных мигрантов, это рекорд за восемь лет. В первую очередь это беженцы из Ирака, Сирии и Афганистана; в эту статистику не входят украинские беженцы, для которых в 2022 году был разработан особый механизм защиты. "Сегодня поистине исторический день, поскольку мы подписали Пакт о миграции и убежище, возможно, самый важный пакет законопроектов этого созыва. Европа получит надежную законодательную базу, одинаковую во всех государствах-членах, работающую и защищающую. Это гуманный и справедливый подход по отношению к тем, кто ищет защиты, строгий по отношению к тем, кто не имеет на это права, и жесткий по отношению к тем, кто эксплуатирует представителей наиболее уязвимых слоев населения", — прокомментировала соглашение спикер Европарламента Роберта Метсола.

Что это значит? Законопроект устанавливает принцип солидарности всех стран ЕС с теми государствами-членами, которые испытывают наибольшую миграционную нагрузку. Каждый год все 27 стран будут формировать фонд взаимопомощи, вклады в которой будут пропорциональны населению и ВВП; их можно будет сделать либо финансово, либо обещанием взять на себя размещение просителя убежища и рассмотрение его заявки. Этот механизм будет действовать и в "форс-мажорных обстоятельствах". На смену разрозненным национальным процедурам предоставления убежища придет общеевропейская, просителям будут предоставляться бесплатные юридические консультации.

Одновременно переговорные группы из Европарламента и Совета ЕС договорились предусмотреть для национальных правительств возможность временно отходить от стандартной процедуры предоставления убежища в ситуациях, когда "мигранты используются третьими странами или враждебными негосударственными субъектами для дестабилизации ЕС".

Также Евросоюз ужесточит правила проверки людей, пытающихся незаконно въехать на территорию ЕС в поисках убежища. Законопроект устанавливает четкую процедуру их идентификации, сбора биометрических данных, оценки состояния здоровья и угрозы национальной и европейской безопасности. Ответственные органы будут обязаны завершить эти проверки в течение семи дней. Рассмотрение самого прошения о предоставлении убежища будет существенно ускорено и станет занимать не более шести месяцев (сейчас оно может длиться несколько лет). Явно необоснованные заявления будут отвергать уже на границе.

Еще до завершения переговоров предложенный пакет мер критиковали правозащитные организации. "Это соглашение отбросит европейское законодательство о предоставлении убежища на десятилетия назад. Вероятным результатом этого станет рост страданий на каждом этапе пути у человека, ищущего убежище", — заявила в среду Ив Гедди, директор европейского подразделения Amnesty International. В своем пресс-релизе организация также отмечает, что в нынешнем виде пакт о миграции не обеспечивает конкретной поддержкой Италию и другие страны, куда прибывае большинство беженцев, усиливает зависимость ЕС от стран-партнеров и подвергает мигрантов существенному риску нарушения их прав со стороны пограничников.

Для вступления законопроекта в силу его еще должны утвердить на пленарном заседании Европарламента и заседании Совета ЕС. Депутаты обязались принять соответствующее решение до выборов в июне 2024 года.

Евросоюз ввел 12-й пакет санкций против России

Что случилось? В понедельник Совет ЕС утвердил введение очередного пакета ограничений против Кремля — уже двенадцатого после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В числе новых санкций — запрет на импорт российских алмазов, некоторых видов металлов и сжиженного природного газа, запрет на предоставление ряда IT-услуг российским государственным учреждениям, дополнительный контроль за соблюдением уже введенных ранее ограничений, а также внесение в черный список 61 физического и 86 юридических лиц, в том числе иностранных за помощь в обходе санкций. "Мы предлагаем мощный набор новых мер, которые еще больше ослабят военную машину России. Наше послание ясно: мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", — прокомментировал это решение верховный представитель ЕС по по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? Запрет на импорт российских алмазов введен после согласования этой меры со странами-членами "Большой семерки", которые ввели аналогичные ограничения: с 1 января 2024 года нельзя будет покупать камни и украшения с ними из РФ, с 1 марта эту меру расширят на камни, обработанные в третьих странах, с 1 сентября — на украшенные ими изделия. Ожидается, что это позволит сократить доходы российского бюджета на 4 млрд евро в год.

Также в координации с G7 власти стран Евросоюза обязались тщательнее отслеживать происхождение закупаемой нефти, чтобы соблюдать установленный ранее ценовой потолок, который российские продавцы научились обходить с помощью "теневого флота". Среди других решений, принятых в рамках 12-го пакета, — обязательство для компаний, продающих "чувствительные" товары в третьи страны, включать в контракты пункт о запрете реэкспорта в Россию.

Среди попавших под санкции россиян — Илья Медведев (сын замглавы Совбеза и экс-президента РФ Дмитрия Медведева), жена губернатора Кемеровской области и, по данным журналистов, двоюродная племянница Путина Анна Цивилева, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников, глава Башкирии Радий Хабиров и 14 членов Центральной избирательной комиссии РФ, ответственных за проведение "выборов" на оккупированных территориях Украины. В черный список также попали телеканалы "Царьград" и "Спас", компания "Альфастрахование", движение "Волонтеры Победы".

Politico: страны ЕС утилизировали вакцины от коронавируса на сумму не менее 4 млрд евро

Что случилось? В понедельник издание Politico опубликовало свое исследование о невостребованных прививках против COVID-19, которые за последние месяцы были вынужденно уничтожены в Евросоюзе. Журналисты основывают свой анализ на заявлениях властей и сообщениях СМИ из 19 стран ЕС — только там были утилизированы 215 млн доз. В среднем, подсчитали журналисты, каждая страна Евросоюза выбросила 0,7 дозы вакцины от коронавируса на человека. Самый высокий показатель зарегистрирован в Эстонии, где власти утилизировали 1,1 вакцину на человека. В Литве уничтожили почти половину всех приобретенных препаратов.

Что это значит? В 2021 году, напоминает Politico, Евросоюз закупил у Pfizer и BioNTech более 1,1 млрд доз вакцины от коронавируса. "Легко забыть, насколько неопределенной была ситуация в 2021 году, и тогда соглашение с ЕС хвалили. Но как объем, так и сроки его реализации оказались проблематичными", — отмечают журналисты. Страны Евросоюза были вынуждены продолжать закупки, даже когда пандемия пошла на спад, а попытки передать невостребованные вакцины третьим странам не увенчались успехом.

Хотя контракт с Pfizer и BioNTech был пересмотрен, он по-прежнему обязывает европейские правительства покупать препараты до 2027 года. В ряде стран ЕС, например, в Румынии, обсуждается возбуждение дел в отношении высокопоставленных чиновников, подозреваемых в чрезмерных закупках вакцины. Подозрения в коррупции высказывались и в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая переписывалась с директором Pfizer незадолго до подписания соглашения.

Латвия, как и некоторые другие страны, не попала в исследование Politico, поскольку власти до недавнего времени не раскрывали информацию об утилизированных вакцинах. Уже после публикации этого материала Национальная служба здравоохранения сообщила, что в Латвии была списана почти каждая пятая из 9,4 млн закупленных доз. Стоимость выброшенных прививок в ведомстве не назвали.

FT: Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить пакет помощи Украине

Что случилось? В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что европейские чиновники рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при следующем рассмотрении нового пакета помощи Украине. По словам собеседников издания, для этого может быть задействована 7-я статья Договора о ЕС, которая позволяет применить это временное ограничение за "серьезные и систематические" нарушения основополагающих принципов Евросоюза, в том числе принципа верховенства права (Брюссель уже много лет критикует Будапешт за антидемократические реформы, которые проводит правительство премьер-министра Виктора Орбана). Как отмечет FT, любая из оставшихся 26 стран ЕС может заблокировать подобное решение, однако после недавних выборов в Польше, где на смену правопопулистскому "Праву и справедливости" пришла центристская коалиция во главе с Дональдом Туском, у Венгрии "не осталось гарантированного защитника".

Что это значит? Многие страны ЕС, отмечают собеседники газеты, относятся к этому плану с настороженностью, поэтому приоритетом остаются переговоры с Орбаном и демонстрация ему "настоящей цены" изоляции внутри ЕС. Альтернативным вариантом источники FT называют выделение запланированной помощи по двусторонним соглашениям с Украиной, а не из европейского бюджета, однако такое развитие событий станет лишь "временным решением" и займет гораздо больше времени.

На прошедшем на прошлой неделе саммите лидеров ЕС Орбан заблокировал выделение Киеву макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро. Другие участники переговоров обещали, что найдут способ помочь Украине. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар допустил, что оставшиеся 26 государств ЕС пропорционально распределят между собой обещанные Киеву деньги и выделят средства в рамках двусторонних соглашений. О стремлении сохранить намеченный план и найти компромисс к следующему саммиту говорили премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Еврокомиссия обязала Pornhub следовать Закону о цифровых сервисах наравне с соцсетями

Что случилось? В среду Еврокомиссия дополнила список онлайн-платформ, которые должны привести свою политику взаимодействия с пользователями в соответствие с принятым в прошлом году Законом о цифровых сервисах (DSA). В реестр были добавлены порносайты PornHub и xVideos, а также платформа для вебкама StripChat. Теперь эти сервисы наравне с Meta, X, Google, Microsoft и другими IT-гигантами должны будут обеспечить необходимый уровень прозрачности и принять меры по борьбе с незаконным контентом. "Это [решение] позволит обеспечить более тщательный контроль и подотчетность их алгоритмов и процессов. DSA еще раз демонстрирует, что это важный инструмент для обеспечения того, чтобы технологии уважали фундаментальные права европейских граждан", — заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Что это значит? Владельцам PornHub, xVideos и StripChat отводится четыре месяца для выполнения своих обязательств в соответствии с DSA. Что особенно актуально в случае этих порталов, они должны будут проработать систему борьбы с распространением незаконного контента (например, детской порнографии и видео, снятых без получения согласия запечатленных в роликах людей), а также меры по контролю возраста своих пользователей. Штрафы за нарушение DSA, под действие которого подпадают онлайн-сервисы с месячной европейской аудиторией более 45 млн человек, могут составить до 6% глобального годового оборота. Компании-операторы всех трех ресурсов, признанных в Брюсселе соответствующими критериям Закона о цифровых сервисах, могут оспорить это решение (так уже поступил, например, Amazon).

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