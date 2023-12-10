Лидеры Евросоюза и Китая провели первый саммит за четыре года, Еврокомиссия предложила ввести общие правила перевозки и ухода за домашними животными в питомниках и зоомагазинах, Европа все ближе к принятию первого в мире закона о регулировании AI-систем, венгерский премьер-министр грозит сорвать встречу лидеров ЕС о формальном начале переговоров по вступлению Украины, в составе Еврокомиссии произошли кадровые изменения. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

В Пекине прошел первый с 2019 года очный саммит ЕС и КНР

Что случилось? В четверг состоялась первая за четыре года встреча между руководителями Евросоюза и Китая. Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Госсовета КНР Ли Цяном. В преддверии саммита на высшем уровне стороны в течение несколько месяцев организовывали встречи и визиты по различным вопросам, от торговли и прав человека до защиты окружающей среды и цифровых технологий. "Наши отношения с Китаем сложны, и мы обязаны заставить их работать. Мы согласились, что в наших общих интересах иметь сбалансированные торговые отношения. И нам необходимо решать проблемы в мире с растущими геополитическими трениями. Мы все должны работать над тем, чтобы Россия прекратила агрессивную войну против Украины", — заявила по итогам саммита фон дер Ляйен.

Что это значит? Одной из основных тем встречи стали торговые отношения между ЕС и КНР, которые, сказано в пресс-релизе Еврокомиссии, "критически и структурно не сбалансированы". Мишель и фон дер Ляйен выразили надежду, что Пекин повысит прозрачность деловой среды, будет придерживаться принципов справедливой конкуренции и вместе с Брюсселем устранит "критические зависимости" в отдельных секторах в соответствии с правилами ВТО. Также делегация Евросоюза подчеркнула совместную ответственность сторон за обеспечение конкурентной среды для цифровой экономики и стремление "избежать фрагментации стандартов информационных и коммуникационных технологий". Среди примеров успешного сотрудничества стороны назвали усилия по борьбе с изменением климата и недавние двусторонние соглашения по финансовому и экспортному регулированию.

В ходе обсуждения международной обстановки лидеры ЕС выразили мнение, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН несет особую ответственность за соблюдение основных принципов Устава организации, в том числе по вопросу территориальной целостности и суверенитета. Брюссель призвал китайских партнеров использовать свое влияние на Москву для прекращения полномасштабного российского вторжения в Украину и подчеркнул важность того, что КНР воздерживается от поставок летального оружия в РФ.

ЕС подтвердил приверженность принципу "одного Китая", одновременно выразив обеспокоенность ростом напряженности в Тайваньском проливе. "Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением. Споры должны разрешаться мирными средствами в соответствии с международным правом", — говорится в пресс-релизе. Также европейская делегация высказала свои опасения по ситуации с правами человека в КНР, особенно в Синцзянь-Уйгурском автономном районе и в Гонконге. Помимо этого, стороны обсудили возобновление арабо-израильского конфликта (и напомнили о поддержке принципа мирного сосуществования двух независимых государств в Палестине), ситуацию на Корейском полуострове, в Афганистане, Мьянме и Иране.

Еврокомиссия представила меры по защите домашних и сельскохозяйственных животных

Что случилось? В четверг Еврокомиссия опубликовала пакет законопроектов, регулирующих деятельность физических и юридических лиц, которые занимаются разведением и перевозкой животных: от коров и свиней до кошек и собак. Также планируется установить единые для всего ЕС стандарты содержания домашних животных в питомниках, зоомагазинах и приютах. Предложения Еврокомиссии дополнены инициативой группы активистов, призывающих запретить в Евросоюзе разведение пушных зверей. "Благополучие животных — это вопрос, который глубоко волнует граждан ЕС, и работа над его улучшением была нашим политическим приоритетом с самого первого дня. Почти половина домохозяйств в Европе имеют собаку или кошку, что показывает значимость наших сегодняшних действий. […] Благополучие животных важно не только для них самих, но и для гуманного, здорового и устойчивого общества", — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Что это значит? Действующие правила перевозки животных по территории ЕС были составлены 20 лет и с тех пор не обновлялись. Еврокомиссия считает их устаревшими и предлагает ввести дополнительное регулирование: обязать перевозчиков организовывать паузы в пути для кормления и поения животных, ограничить транспортировку при экстремально высоких и низких температурах, ужесточить экспорт и т.д. В отношении заводчиков кошек и собак предполагается ввести стандарты по содержанию животных, регулирование их продажи на онлайн-площадках и контроль за импортом из стран, где благополучие домашних животных не гарантировано. Все эти предложения будут переданы на рассмотрение в Европарламент и Совет ЕС.

Также Еврокомиссия направила на рассмотрение экспертов гражданскую инициативу о запрете на разведение животных исключительно ради меха и на торговлю предметами, содержащими натуральный мех. После получения научной оценки ЕК изучит это заключение и возможность подготовить соответствующий законопроект. Ориентировочно это может произойти весной 2025 года.

Закон об искусственном интеллекте: достигнуто предварительное соглашение

Что случилось? В ходе прошедших на этой неделе трехдневных переговоров представители Европарламента и Совета ЕС пришли к предварительному соглашению по так называемому "закону об искусственном интеллекте". Первый в мире набор правил, регулирующих деятельность AI-систем, призван с одной стороны сделать использование таких сервисов в Евросоюзе безопасным для человека, с другой — стимулировать инвестиции в развитие этой отрасли. "Это историческое достижение и огромная веха на пути в будущее! Сегодняшнее соглашение эффективно решает глобальную проблему в быстро развивающейся технологической среде в ключевой области для будущего наших обществ и экономик. И в этом стремлении нам удалось сохранить чрезвычайно хрупкий баланс: стимулировать инновации и внедрение искусственного интеллекта по всей Европе, одновременно полностью соблюдая фундаментальные права наших граждан", — заявила по итогам переговоров госсекретарь Испании по вопросам цифровизации Карме Артигас.

Что это значит? Переговорные группы из Европарламента и Совета ЕС несколько изменили первоначальную версию законопроекта, представленную Еврокомиссией. Так, из-под действия правил выведут AI-системы, используемые исключительно в оборонных и исследовательских целях, а также "непрофессиональными пользователями" в личных целях. Все инструменты, применяющие технологии искусственного интеллекта, будут классифицированы в зависимости от уровня риска, а требования к компаниям-владельцам будут пропорциональны этой оценке, которую будет необходимо получить до открытия доступа к приложению. AI-системы, противоречащие основным принципам ЕС в сфере прав человека и неприкосновенности частной жизни, будут запрещены к использованию на территории Евросоюза. В качестве примеров в разъяснениях Совета ЕС приведены инструменты по распознаванию эмоций на рабочем месте или на учебе, социальный рейтинг, основанные на анализе превентивные полицейские меры и т.д. Также переговорные группы предложили учредить контролирующий орган в сфере искусственного интеллекта и консультативный совет с участием экспертов и представителей отрасли, где можно будет обсуждать ее актуальные проблемы.

Орбан обещает не голосовать за начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Что случилось? В преддверии саммита лидеров Евросоюза, который запланирован на середину декабря, венгерский премьер-министр Виктор Орбан на этой неделе сделал ряд резонансных заявлений, свидетельствующих о том, что Будапешт не поддержит формальное начало переговоров с Украиной о присоединении к ЕС. В частности, политик направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал снять с повестки брюссельской встречи вопрос о диалоге с Киевом. Также Орбан грозит наложить вето на выделение Украине макрофинансовой помощи в объеме 50 млрд евро. В опубликованном в пятницу интервью французскому изданию Le Point венгерский премьер объяснил свою позицию тем, что Украина — "одна из самых коррумпированных стран в мире", которая еще не готова присоединиться к ЕС, а также опасностью для самого блока: "Украина — большая страна с важным сельскохозяйственным сектором. Если вы позволите этому сельскому хозяйству войти в европейскую сельскохозяйственную систему, оно разрушит ее на следующий день".

Что это значит? Хотя Орбан заявил об "очевидном отсутствии консенсуса" по вопросу формального старта переговоров с Киевом, знакомый с подготовкой к саммиту ЕС высокопоставленный собеседник Politico говорит, что "26 из 27 стран все еще хотят начать переговоры о вступлении". В попытке переубедить венгерского премьера встречи с ним провели президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Неизвестно, закончились ли эти переговоры какими-либо успехами; перспективы нахождения компромисса по-прежнему туманны. Часть собеседников Politico из числа европейских дипломатов уверена, что Орбан использует свою привычную тактику: обладая, как и любой другой лидер страны ЕС, правом вето по ключевым для блока вопросам, политик пытается в обмен на поддержку того или иного решения выбить финансовую помощь и преференции для Венгрии. Однако все популярнее становится более жесткая позиция. "Мы достигли состояния, когда думать, что Орбан просто просит больше денег, — это "оптимистичный" подход", — заявил один из источников издания. С неоходимостью переходить от умиротворения к противостоянию в общении с венгерским премьером согласен другой собеседник: "Неважно, делает ли он это ради денег или из принципов. Факт в том, что он помогает России. Нам следует задаться вопросом, как действовать".

Еврокомиссар от Финляндии временно сложила полномочия, еврокомиссар от Дании вернулась к работе

Что случилось? В прошлую субботу еврокомиссар Ютта Урпилайнен, представляющая в ЕК Финляндию и отвечающая за вопросы международного партнерства, проинформировала Урсулу фон дер Ляйен о желании уйти в неоплачиваемый отпуск на несколько недель. Глава Еврокомиссии удовлетворила это прошение. На этой неделе к работе в ЕК вернулась датский политик Маргарете Вестагер — в сентябре она временно покинула пост еврокомиссара по вопросам конкуренции ради участия в выборах главы Европейского инвестиционного банка, которые в итоге проиграла испанскому министру финансов Наде Кальвиньо.

Что это значит? Урпилайнен ушла в отпуск ради участия в выборах президента Финляндии, первый тур которых назначен на 28 января, второй — на 11 февраля 2024 года. Согласно решению фон дер Ляйен, на это время полномочия финского еврокомиссара переданы вице-президенту Еврокомиссии Маргаритису Схинасу. По последним данным соцопросов, Урпилайнен не входит в число фаворитов на президентских выборов в Финляндии.

Вестагер вернулась к работе на посту вице-президента Еврокомиссии после трехмесячного перерыва, в это время ее задачи исполнял еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Как пишет Politico, за прошедший период французский политик существенно нарастил влияние в важных для Брюсселя вопросах (например, в регулировании деятельности крупнейших соцсетей), и его конкуренция с датской коллегой может только усилиться. Однако, уверены опрошенные изданием эксперты, у Еврокомиссии по-прежнему есть возможность решить ряд важных вопросов за оставшийся срок полномочий как в антимонопольной сфере, так и в вопросах контроля за основными IT-гигантами, чей рекламный бизнес и политика конфиденциальности в ЕС теперь должны соответствовать строгим правилам

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