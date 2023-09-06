Исполнительный вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер во вторник, 5 сентября, объявила, что уходит в отпуск, поскольку получила официальный статус кандидата на должность главы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В случае назначения датский политик станет уже третьим членом команды Урсулы фон дер Ляйен, который покинет Еврокомиссию до истечения срока полномочий.

"С сегодняшнего дня я официально являюсь кандидатом на пост президента ЕИБ. Я беру отпуск в Еврокомиссии, чтобы сосредоточиться на своей кандидатуре до принятие решения о назначении", — написала Вестагер в соцсети X (бывший Twitter).

Выборы нового главы ЕИБ пройдут в середине сентября, в голосовании примут участие министры финансов стран ЕС. Победивший кандидат приступит к выполнению своих обязанностей в январе 2024 года.

Ранее кандидатуру еврокомиссара от Дании на пост главы ЕИБ одобрили правительство королевства. По словам официального представителя Еврокомиссии Клэр Джоун, после этого Вестагер ушла в отпуск по просьбе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен во избежание возможного конфликта интересов.

Временно исполняющим обязанности еврокомиссара по вопросам конкуренции стал еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс, а задачи по цифровизации, также ранее возложенные на Вестагер, временно перешли другому вице-президенту ЕК Вере Йоуровой.

Если Вестагер удастся стать новым главой ЕИБ, оба ее поста в Еврокомиссии перейдут другому представителю Дании. В противном случае она вернется к исполнению своих обязанностей.

Должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии датский политик занимает с 2019 года, еврокомиссара по вопросам конкуренции — с 2014-го. До этого она полтора десятилетия проработала на разных должностях в правительстве Дании, в том числе три года была вице-премьером.

Европейский инвестиционный банк занимается поддержкой различных проектов в странах ЕС и за рубежом — всего в 160 государствах. Основные направления его работы — инвестиции в зеленую экономику, инновации, устойчивость, реализацию человеческого капитала и реализация политики Евросоюза по всему миру.

Датский политик может стать уже третьим за последние месяцы еврокомиссаром, который покинет свой пост до истечения срока полномочий этого созыва Еврокомиссии. В мае еврокомиссар по инновациям, науке, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль оставила эту должность, чтобы стать вице-премьером и министром иностранных дел в новом правительстве Болгарии. В августе первый заместитель фон дер Ляйен Франс Тиммерманс, занимавшийся реализацией "Европейского зеленого соглашения", ушел в отставку, чтобы бороться за пост премьер-министра Нидерландов на внеочередных выборах в этой стране.

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