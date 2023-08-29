Законодательных ограничений на срок работы в Еврокомиссии нет, однако в демократических странах считается хорошей практикой, если один и тот же человек не занимает должность более двух сроков подряд. В связи с этим в политических кулуарах уже несколько месяцев обсуждается, будет ли Домбровскис претендовать на третий срок или же будет выдвинут иной кандидат. В частности, звучала версия, что "Новое Единство" может выдвинуть в еврокомиссары ушедшего в отставку премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который ранее уже был депутатом Европарламента. Речь об этом шла и в контексте избрания президентом страны Эдгара Ринкевича, который до переезда в Рижский замок был членом "Нового Единства". После избрания Ринкевича освободилась должность министра иностранных дел, и по одной из звучавших ранее версий, этот пост мог быть предложен Кариньшу — как стартовая площадка для выдвижения в еврокомиссары. Однако политики никогда не подтверждали эту версию официально. Кто займет в правительстве Эвики Силини, если оно будет создано, пост главы МИД также неизвестно.