Брюссель одобрил начало официальных переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, Грузии предоставлен статус кандидата на вступление, Венгрия заблокировала выделение 50 млрд евро помощи для Киева, миллионы работающих в Евросоюзе курьеров и таксистов получат социальные гарантии, Европарламент наращивает способность защищаться от кибератак, признанные в одной стране родительские права теперь будут признаваться по всему ЕС. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Лидеры ЕС объявили о начале официальных переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз

Что случилось? В четверг главы государств и правительств стран ЕС одобрили начало официальных переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Это решение принято на саммите в Брюсселе в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии, опубликованной в ноябре этого года. "Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет", — приветствовал принятое решение президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня мы чувствуем теплые объятия Европы. […] Мы привержены тяжелой работе, необходимой для того, чтобы стать членом ЕС", — заявила президент Молдовы Майя Санду.

Также лидеры ЕС выразили готовность начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, "как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства" (отчитаться о прогрессе по этому вопросу не позднее марта следующего года должна Еврокомиссия), и предоставили Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. "Сегодняшний день знаменует собой переломный этап для Грузии и нашей европейской семьи! […] Воссоединение Грузии с европейской семьей — необратимая перспектива!", — прокомментировала получение нового статуса президент страны Саломе Зурабишвили, проведшая в тот день телефонные переговоры с украинским и молдавской коллегами.

Что это значит? Принятое на саммите решение позволит Еврокомиссии начать подготовку технических аспектов для переговоров с Украиной и Молдовой (так называемую "переговорную рамку"). Вероятно, ее утвердят к весне 2024 года, если к тому моменту обе страны выполнят предыдущие рекомендации, затем начнется содержательная часть переговоров. Как отмечает Deutsche Welle, в среднем они продолжаются пять лет. Глава Европейского совета Шарль Мишель ранее говорил, что вхождение в состав ЕС действующих стран-кандидатов, в том числе Украины и Молдовы, должно произойти до 2030 года.

В преддверии своей встречи в Брюсселе европейские лидеры ожидали мучительных переговоров вокруг Украины — во многом из-за позиции венгерского премьер-министра Виктора Орбана, неоднократно и публично заявлявшего, что не поддержит решение о формальном начале переговоров. Остальные страны ЕС были готовы проголосовать "за", президенты и премьер-министры ночью и утром перед заседанием даже провели несколько неформальных встреч с Орбаном и между собой. В итоге глава венгерского правительства просто вышел из зала заседаний во время голосования, поэтому его результат получился единогласным, как того требует регламент. "У нас были хорошие дебаты, но под конец я понял, что достичь соглашения будет сложно. И тут [канцлер ФРГ Олаф] Шольц предложил Орбану: для вас было бы возможно принять решение, не находясь в зале? По закону это возможно, если есть единогласное мнение, при отсутствии Венгрии", — рассказал нидерландский премьер-министр Марк Рютте. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, такой сценарий был заранее согласован с Орбаном и стал результатом дипломатических усилий сразу нескольких европейских лидеров, однако непосредственным автором идеи действительно стал Шольц.

Венгрия заблокировала предоставление крупного пакета помощи Украине

Что случилось? Еще одним вопросом на повестке саммита лидеров ЕС в Брюсселе было выделение пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро. Это решение также должно было быть принято единогласно, однако предоставление поддержки Киеву заблокировал Орбан. Об этом венгерский премьер-министр сообщил в соцсети X (бывший Twitter): "Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки". Впоследствии информацию подтвердил и Мишель, не уточнив, однако, какая именно страна наложила вето. Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников сообщает, что принятию решения также препятствовали Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которые не высказывали принципиальных возражений по поводу поддержки Украины, однако предлагали в новом бюджете ЕС увязать ее с противодействием нелегальной иммиграции.

Что это значит? Европейские лидеры обещают, что найдут способ помочь Украине с поддержкой Венгрии или без нее. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар допустил, что оставшиеся 26 государств ЕС пропорционально распределят между собой 50 млрд евро, которые требуются Киеву, и выделят деньги в рамках двусторонних соглашений (изначально 17 млрд в виде грантов и 33 млрд в виде кредитов предполагалось выделить из бюджета ЕС до 2027 года). Разработку возможного альтернативного решения анонсировала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Менее категоричен был нидерландский премьер Рютте, выразивший уверенность, что все страны Евросоюза смогут найти компромисс к следующему саммиту. "На самом деле я вполне уверен, что мы действительно достигнем соглашения в январе. Я не хочу, чтобы кто-то питал какие-либо иллюзии. Будет решение, которое обеспечит необходимые средства для Украины", — заочно согласился с коллегой канцлер ФРГ Шольц.

Миллионы работающих в ЕС курьеров и таксистов будут обеспечены соцзащитой как наемные работники

Что случилось? В среду переговорные группы Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного соглашения о введении дополнительного регулирования трудовых отношений между курьерами, водителями и представителями других профессий с одной стороны и онлайн-сервисов с другой. Переговоры между законодателями шли около двух лет, ключевым был вопрос о том, считать ли, например, курьеров наемными рабочими, которым полагаются различные социальные гарантии, или независимыми подрядчиками. Службы доставки утверждали, что их сотрудники и партнеры ценят возможность самостоятельно решать, когда и сколько работать, в то время как профсоюзы настаивали: таких людей необходимо обеспечить минимальной зарплатой и оплачиваемым отпуском. По данным Еврокомиссии на 2021 год, в Евросоюзе с цифровыми платформами вроде сервисов доставки и служб такси сотрудничали более 28 млн человек; около 5,5 млн в случае утверждения новых правил получат социальные гарантии, подсчитали в Европарламенте.

Что это значит? Курьер, таксист или другой партнер онлайн-сервиса будет считаться наемным рабочим, если его отношения с работодателем удовлетворяют хотя бы двум из пяти критериев:

установленный работодателем максимальный размер вознаграждения;

наличие униформы и правил общения с клиентами;

оценка эффективности осуществляется с помощью цифровых систем;

ограничение на рабочее время и запрет на отключение приложения;

запрет на работу с другими сервисами.

Сам работник, его представители или компетентные национальные органы смогут заявить о презумпции трудовых отношений с сервисом и потребовать предоставления социальных гарантий в соответствии с местным законодательством. В свою очередь, платформа будет иметь право оспорить это решение, если докажет, что отношения носят характер договорных.

Также предварительное соглашение между Европарламентом и Советом ЕС предполагает бо́льшую прозрачность в отношениях между платформами и партнерами. Так, работодателей обяжут открыть для работников доступ к информации о том, как действуют алгоритмы, оценивающие их эффективность. Самые важные решения, например, об увольнении человека, автоматические системы принимать вовсе не смогут, это должно стать обязанностью сотрудников компании.

Окончательное решение о введении новых правил должно быть принято сначала на пленарном заседании Европарламента, а затем на заседании Совета ЕС.

В преддверии выборов Европарламент срочно наращивает защиту от кибератак

Что случилось? В распоряжении Politico оказался отчет IT-службы Европарламента, в котором говорится о недостаточной готовности этого органа к отражению кибератак, число которых, как ожидается, будет увеличиваться по мере приближения общеевропейских выборов в июне следующего года. Под угрозой, сказано в документе, находятся внутренние учетные записи, данные и переписка депутатов, которые могут быть использованы для давления на политиков или срыва избирательных кампаний. "Мы стоим с голой задницей, и если кто-то захочет взломать нас, любой китайский или какой-то другой злоумышленник, он сможет это сделать", — заявил собеседник Politico, работающий в Европарламенте. Основная угроза, по мнению IT-специалистов, исходит от хакеров, сотрудничающих со спецслужбами иностранных государств (в первую очередь — российскими).

Что это значит? Ситуация становится еще более угрожающей в свете регулярных атак, которые на протяжении последних месяцев проводят близкие к властям РФ хакерские группировки. Среди них объединение Fancy Bear, которое за последние месяцы пыталось получить доступ к внутренним системам по крайней мере семи европейских правительств. Другая группировка, Killnet, в прошлом году провела DDoS-атаку на сайт Европарламента.

В отчете, который изучили журналисты, говорится, что администрация Европарламента наймет 40 новых специалистов (20 из них уже приступили к работе или получили предложение о контракте) и увеличит траты на кибербезопасность с нынешних 5 млн евро до 7 млн в 2024 году и 8,5 млн в 2025-м. Также заказан аудит системы безопасности, а депутатам предоставили оборудование для проверки своих телефонов и компьютеров на наличие шпионского программного обеспечения.

"Кибербезопасность была и остается одним из наших главных приоритетов. Я думаю, что это часть нынешней реальности, в которой мы все живем. Мы должны найти способ подготовиться и принять все превентивные меры. Я бы не сказала, что Европарламент делает недостаточно", — заявила вице-спикер ЕП Дита Чаранзова.

Европарламент одобрил новые правила признания родительства

Что случилось? В четверг Европарламент утвердил предложенные Еврокомиссией изменения в правилах признания родительства на территории ЕС. Введение общеевропейского сертификата, который подтверждает связь между ребенком и его родителями, призван сократить бюрократическую волокиту, например, для пар, в которых супруги имеют гражданства разных стран, а также для семей, переехавших в другую страну. Законопроект поддержали 366 депутатов, 145 высказались против, еще 23 воздержались. "Сейчас дети могут с юридической точки зрения потерять своих родителей при въезде в другое государство ЕС. Это неприемлемо. Этим голосованием мы приближаемся к цели: если вы являетесь родителем в одной стране Евросоюза, вы являетесь родителем во всех", — заявила депутат Европарламента Мария-Мануэль Лейтао-Маркес. По оценкам Брюсселя, это решение облегчит жизнь примерно 2 млн детей по всему Евросоюзу.

Что это значит? Одобренный депутатами законопроект не предполагает внесение изменений в национальное законодательство стран ЕС, однако их обяжут признавать связь между родителем и ребенком, если это уже сделано в другой европейской стране, даже в случае, если местные нормы этого не подразумевают (например, в случае суррогатного материнства или в отношении детей, которых воспитывают однополые пары). В новых правилах предусмотрены немногочисленные исключения, причем каждый случай должен рассматриваться в индивидуальном и недискриминационном порядке. Один из шагов для реализации закона — введение цифрового Европейского сертификата родительства, который не заменит национальные аналоги, но поможет сократить бюрократическую волокиту. Новые правила вступят в силу после финального утверждения со стороны Совета ЕС.

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