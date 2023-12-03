В еврозоне продолжает снижаться годовая инфляция, Суд Евросоюза подтвердил право государственных и муниципальных организаций ограничивать ношение религиозной одежды для своих сотрудников, Еврокомиссия предложила усилить защиту прав туристов, Европарламент подписал меморандум о взаимопонимании с Верховной радой, журналистам Politico стало известно о коррупционной схеме с участием марокканских дипломатов и европейских депутатов. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Годовая инфляция в еврозоне в ноябре упала до 2,4%

Что случилось? Согласно опубликованной в четверг предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу ноября инфляция в еврозоне составила 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 0,5% ниже, чем в октябре; в последний раз столь низкая годовая инфляция наблюдалась в 2021 году. Сильнее всего за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, подорожали продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+7,1%), услуги выросли в цене на 4%, а промышленные товары — на 2,9%, в то время как топливо относительно ноября 2022-го подешевело на 11,5%.

Что это значит? Самую высокую годовую инфляцию в ноябре зафиксировали в Словакии (6,9%), Хорватии (5,5%), Австрии (4,9%), Словении (4,5%) и Эстонии (4,1%). В Латвии этот показатель составил 1,1%, в Литве — 2,3%. В Бельгии цены относительно ноября 2022 года и вовсе упали — на 0,7%. За месяц товары и услуги подешевели на 0,5%. Рост цен относительно октября наблюдался только в двух странах, Словакии и Австрии, на 0,2%. Сильнее всего цены упали на Мальте (-2,9%). В Латвии месячная инфляция составила -0,1%. Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.

Суд ЕС: государственные учреждения могут запрещать сотрудникам носить хиджабы и другую религиозную одежду

Что случилось? Государственные и муниципальные учреждения стран Евросоюза имеют право запретить своим сотрудникам носить "заметные символы своих убеждений, в том числе философских или религиозных" в рабочее время. Соответствующую трактовку европейского законодательства во вторник представил Суд ЕС. В постановлении подчеркивается, что в случае введения подобного запрета он не должен быть дискриминационным. Иными словами, руководство учреждения не может ограничить, например, ношение хиджаба, но оставить допустимым ношение предметов одежды, характерных для других религий.

Что это значит? В своем постановлении Суд ЕС дал оценку делу, рассматриваемому в Бельгии. Сотруднице одного местного муниципального учреждения запретили носить хиджаб на рабочем месте, что женщина посчитала дискриминацией. Впоследствии муниципалитет запретил ношение религиозных предметов одежды всем своим сотрудникам. За комментарием к высшей судебной инстанции Евросоюза обратился суд в Льеже, рассматривающий иск жительницы Бельгии.

Позиция Суда ЕС сводится к тому, что "политика полной нейтральности" в государственных и муниципальных учреждениях может считаться "объективно обоснованной". Таким образом, руководство подобных организаций имеет право вводить для своих сотрудников запрет на ношение религиозных и идеологических предметов гардероба и иных символов.

"Каждое государство ЕС и любой внутригосударственный орган в рамках своей компетенции имеют определенную свободу действий при определении нейтральности государственной службы, которую оно намерено продвигать на рабочем месте, в зависимости от своего собственного контекста. Однако эта цель должна преследоваться последовательным и систематическим образом, а меры, принимаемые для ее достижения, должны быть ограничены тем, что строго необходимо. Национальные суды обязаны проверять соблюдение этих требований", — отметили в Суде Евросоюза.

Еврокомиссия усилит защиту туристов

Что случилось? В среду Еврокомиссия представила пакет законопроектов, призванных укрепить защиту прав путешественников. В случае принятия новых мер транспортные компании будут обязаны подробнее разъяснять своим клиентам правила возмещения расходов при бронировании билетов через посредников, своевременно уведомлять туристов о задержках и отменах рейсов при использовании в поездке нескольких видов транспорта, а также обеспечить максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. "В ЕС действует самая мощная система защиты прав пассажиров в мире, но это не означает, что мы не должны становиться лучше, извлекая уроки из более чем десятилетнего опыта в этой области", — пояснила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

Что это значит? Предложения Еврокомиссии нацелены на устранение пробелов в трех аспектах действующего законодательства в сфере защиты прав путешественников. Во-первых, предлагается принять меры для улучшения информирования туристов о способах возврата денег, потраченных на билеты, в том числе купленные через посредников и/или подразумевающие использование разных типов транспорта в одной поездке. Во-вторых, перевозчики и их контрагенты будут обязаны обеспечить сопровождение для маломобильных пассажиров во всех транспортных узлах, а авиакомпании обяжут предоставлять сопровождающему лицу бесплатный билет и, по возможности, место рядом с его подопечным. В-третьих, предлагается существенно изменить схему возврата средств для пакетных путешественников: контрагентов турфирм обяжут возмещать расходы организатору поездки в течение недели, чтобы у того была возможность за следующие семь дней передать деньги клиентам. Авансовые платежи за пакетные туры ограничат 25%, а требование полной оплаты можно будет предъявить путешественнику не ранее чем за месяц за выезда.

Европарламент и Верховная рада подписали меморандум о взаимопонимании

Что случилось? Во вторник в Брюсселе спикер Европарламента Роберта Метсола и председатель Верховной рады Роман Стефанчук подписали обновленный меморандум о взаимопонимании между выборными органами Европы и Украины. Документ призван усилить сотрудничество между Брюсселем и Киевом в вопросах демократии, а также помочь обеим сторонам подготовиться к раширению ЕС. "Это важный шаг в укреплении многомерного партнерства, которое является важнейшим элементом подготовки украинских политических институтов к интеграции в Евросоюз. Это партнерство будет подкреплено учреждением постоянного представительства Европарламента в Киеве для развития и поддержки наших связей с Верховной радой и украинским народом", — заявила Метсола.

Что это значит? Европарламент и Верховная рада договорились тесно сотрудничать в вопросах укрепления стандартов парламентаризма, законотворчестве, надзоре и прозрачности, а также способствовать взаимодействию между депутатами двух парламентских органов. По оценке как Брюсселя, так и Киева, эти меры помогут интегрировать украинские институты в ЕС в преддверии будущего вступления Украины в Евросоюз. В частности, меморандум устанавливает формат сотрудничества на уровне парламентских комитетов. "Это один из главных этапов трансформации украинского парламента и адаптации национального законодательства к стандартам ЕС", — подчеркивается в пресс-релизе на сайте Верховной рады.

Politico: власти Марокко несколько лет подкупали депутатов Европарламента

Что случилось? Представители марокканских спецслужб и дипломаты из этой североафриканской страны давали взятки депутатам Европарламента за "продвижение интересов королевства" в ЕС. Об этом во вторник сообщило Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции отчет бельгийских спецслужб, ведущих расследование "Катаргейта". По данным издания, со стороны Марокко ключевой фигурой в коррупционной схеме был посол в Польше Абдеррахим Атмун, с европейской — депутат Пьер Панцери, заседавший в Европарламенте в 2004-2019 годах и задержанный год назад в рамках скандала вокруг незаконного сотрудничества вице-президента ЕП Евы Кайли и властей Катара. Еще как минимум двое парламентариев находятся под подозрением. Атмун покинул территорию ЕС вскоре после того, как в Брюсселе подготовили ордер на его арест в конце 2022 года.

Что это значит? По данным следствия, на которые ссылается Politico, Атмун передавал парламентариям деньги, "чтобы либо предотвратить голосование по резолюциям, которые противоречили бы интересам Марокко, либо принять резолюции, которые были бы в пользу Марокко и, таким образом, способствовали улучшению имиджа этой страны". В частности, дипломат, пишет Politico, выступил "посредником" в сделке между Панцери и марокканской спецслужбой DGED. Евродепутат и его помощник, как утверждается, признались бельгийским следователям, что Рабат платил им по 50 тысяч евро ежегодно за "лоббирование интересов королевства". Также с представителями DGED, утверждается в отчете, встречался Андреа Коццолино, евродепутат от Италии с 2009 года. Вероятно, в схему также была вовлечена бельгийский евродепутат Мари Арена, которую также подозревают в коррупционном сотрудничестве с властями Катара. До недавнего времени она возглавляла комитет ЕП по правам человека — не в последнюю очередь, следует из публикации Politico, марокканские власти боролись именно против принятия резолюций с осуждением действий Рабата в этой сфере.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram