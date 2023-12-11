За полгода до выборов Европарламент "не соответствует отраслевым стандартам и уровню угроз" в сфере кибербезопасности, пишет издание Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции отчет по итогам внутренней проверки.

В документе, который на этой неделе IT-отдел Европарламента представил группе депутатов, следует, что спонсируемые иностранными правительствами атаки на ЕП стали более частыми и изощренными в сравнении с 2019 годом, когда выборы прошли в прошлый раз. По мнению экспертов, пока что Европарламент не готов к столкновению с подобными угрозами, особенно в случае, если хакеры увеличат свои усилия.

С подобной оценкой согласны и опрошенные Politico евродепутаты и сотрудники администрации ЕП. "Мы стоим с голой задницей, и если кто-то захочет взломать нас, любой китайский или какой-то другой злоумышленник, он сможет это сделать", — заявил собеседник издания, пожелавший остаться анонимным. Как подчеркивают эксперты, наибольшая угроза исходит от российских хакеров и в меньшей степени от китайских.

Под угрозой, сказано в отчете, находятся внутренние учетные записи, данные и переписка депутатов, которые могут быть использованы для давления на политиков или срыва избирательных кампаний. Хакеры также могут попытаться скомпрометировать системы голосования, подсчета голосов и информационные системы, используемые на выборах, чтобы дискредитировать или подделать результаты. Вероятно и проведение кампаний по дезинформации в интернете.

Одной из брешей в структуре кибербезопасности ЕП может стать ее разрозненность — у каждой фракции своя инфраструктура и команда IT-специалистов. Во время избирательной кампании национальные и общеевропейские партии также подключаются к координации процессов, что, отмечает Poltico, еще сильнее усложняет контроль за безопасностью.

Ситуация становится еще более угрожающей в свете регулярных атак, которые на протяжении последних месяцев проводят связанные с российскими спецслужбами хакерские группировки. Среди них объединение Fancy Bear, которое за последние месяцы пыталось получить доступ к внутренним системам по крайней мере семи европейских правительств. Другая группировка, Killnet, в прошлом году провела DDoS-атаку на сайт Европарламента.

Вероятно, активность хакеров будет усиливаться по мере приближения выборов, как это было в 2016 году, когда Fancy Bear взломала базу Национального комитета Демократической партии США. Атакам связанных с Россией хакеров подвергалась также инфраструктура предвыборной кампании президента Франции Эмманюэля Макрона за несколько дней до голосования в 2017 году.

В отчете Европарламента, который изучили журналисты, говорится, что администрация органа наймет 40 новых специалистов (20 из них уже приступили к работе или получили предложение о контракте) и увеличит траты на кибербезопасность с нынешних 5 млн евро до 7 млн в 2024 году и 8,5 млн в 2025-м. Также заказан аудит системы безопасности, а депутатам предоставили оборудование для проверки своих телефонов и компьютеров на наличие шпионского программного обеспечения.

"Кибербезопасность была и остается одним из наших главных приоритетов. Я думаю, что это часть нынешней реальности, в которой мы все живем. Мы должны найти способ подготовиться и принять все превентивные меры. Я бы не сказала, что Европарламент делает недостаточно", — заявила вице-спикер ЕП Дита Чаранзова.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года во всех 27 странах ЕС. Всего европейцы выберут 720 депутатов, они будут представлять свои страны пропорционально их населению.

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