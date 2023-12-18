Европейские чиновники рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при следующем рассмотрении нового пакета помощи Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, для этого может быть задействована 7-я статья Договора о ЕС, которая позволяет временно лишить страну права голоса за "серьезные и систематические" нарушения основополагающих принципов Евросоюза, в том числе принципа верховенства права. Брюссель уже много лет критикует Будапешт за антидемократические реформы, которые проводит правительство премьер-министра Виктора Орбана.

Как отмечет FT, любая из оставшихся 26 стран ЕС может заблокировать подобное решение, однако после недавних выборов в Польше, где на смену правопопулистскому "Праву и справедливости" пришла центристская коалиция во главе с Дональдом Туском, у Венгрии "не осталось гарантированного защитника".

Впрочем, источники газеты также рассказали об обеспокоенности, которую демонстрируют многие страны Евросоюза в отношении этого плана. В том числе поэтому приоритетом остаются переговоры с Орбаном и демонстрация ему "настоящей цены" изоляции внутри ЕС. Альтернативным вариантом собеседники FT называют выделение запланированной помощи по двусторонним соглашениям с Украиной, а не из европейского бюджета, однако такое развитие событий станет лишь "временным решением" и займет гораздо больше времени.

"Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас применить другие инструменты. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам выделить деньги Украине", — заявил в разговоре с газетой неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

На прошедшем на прошлой неделе саммите лидеров ЕС Орбан заблокировал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро. Другие участники переговоров обещали, что найдут способ помочь Украине. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар допустил, что оставшиеся 26 государств ЕС пропорционально распределят между собой обещанные Киеву деньги и выделят средства в рамках двусторонних соглашений. О стремлении сохранить намеченный план и найти компромисс к следующему саммиту говорили премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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