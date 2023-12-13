Несмотря на постоянную критику Будапешта за нарушение верховенства права, Европейская комиссия (ЕК) в среду, 13 декабря, разморозила 10 миллиардов евро средств из фондов Европейского союза (ЕС) для Венгрии.

Реформы, проведенные правительством премьер-министра Виктора Орбана с целью повышения независимости судебной системы, полностью соответствуют согласованным требованиям, сообщил комиссар юстиции ЕС Дидье Рендер.

"Мы получили достаточные гарантии, чтобы говорить о том, что независимость судов в Венгрии будет укреплена", — добавил Рендер.

Однако еще 19 миллиардов евро для Венгрии из фондов ЕС, а также средства, выделенные Будапешту из специального фонда, созданного для поддержки восстановления народного хозяйства после пандемии Covid-19, по-прежнему заморожены.

ЕС заморозил эти средства, признав, что Венгрия не сделала достаточно для обеспечения законодательной власти и искоренения коррупции, которая расцвела во время правления Орбана.

Пока не ясно, повлияет ли частичная разморозка средств на Орбана, который заявил, что наложит вето на начало переговоров с Украиной о вступлении ЕС, решение по которым, как ожидается, будет принято на саммите блока, который начнется в четверг, 14 декабря.

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