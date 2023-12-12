Венгерские власти попытались с помощью уличных плакатов дискредитировать Еврокомиссию. Её вице-председатель Вера Йоурова осудила эту кампанию как чистую ложь, сообщает Euronews.

В Евросоюзе накаляется атмосфера накануне его саммита, на котором Венгрия угрожает заблокировать важные решения. Вице-председатель Европейской комиссии Вера Йоурова резко осудила кампанию по дискредитации этого высшего органа исполнительной власти ЕС и лично его руководства, которую венгерское правительство развернуло в прошлом месяце. Тогда на улицах появились рекламные щиты с изображением главы Еврокомиссии и американского филантропа Алекса Сороса под лозунгом: "Мы не танцуем под их дудки".

"Прежде всего, эта наглядная агитация возмутительная и скандальная. Эта кампания оскорбляет моего босса Урсулу фон дер Ляйен, она оскорбляет меня, и большинство, если не всех, членов Коллегии комиссаров", — посетовала вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова.

Венгерские власти обрушились на Еврокомиссию в ходе национальных консультаций под патронажем премьер-министра Виктора Орбана. Тогда Будапешт подверг острой критике политическую повестку дня Брюсселя.

Чешка Йоурова отмела эту критику, которую она считает клеветнической.

"Некоторые из утверждений на поверку оказались ложью. Например, то, что Брюссель хочет "отменить государственную поддержку расходов граждан на коммунальные услуги". Это ложь. Брюссель якобы хочет "отменить венгерский налог на непредвиденную прибыль". Это ложь. Такие вопросы должны решать страны-члены. И совсем уже возмутительное: якобы помощь Брюсселя палестинской автономии попала к ХАМАС. Это чистая ложь", — подчеркнула представитель ЕК.

На встрече глав государств и правительств Евросоюза, которая начинается в четверг, Венгрия может наложить вето на начало переговоров о вступлении в ЕС Украины, а также на финансовую помощь этой стране.

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