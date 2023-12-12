Российские войска в ночь на 12 декабря атаковали территорию Украины 15 ударными беспилотниками, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Девять дронов-камикадзе удалось сбить, заявили украинские военные, не став уточнять, нанесли ли какой-то ущерб оставшиеся шесть беспилотников.

Кроме того, заявило командование Воздушных сил ВСУ, вечером 11 декабря украинские силы ПВО сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59 над Запорожской и Днепропетровской областями.

Минобороны РФ утром 12 декабря объявило о сбитой над Белгородской областью ракете "Точка-У", запущенной, как утверждается, украинской стороной. Целью ракеты были "объекты на территории Российской Федерации", заявило военное ведомство, не став уточнять детали.

Российские войска ежедневно атакуют территорию Украины ударными дронами и наносят ракетные удары. В обзоре британской военной разведки, опубликованном 10 декабря, выдвигалось предположение, что российские войска начали "согласованную кампанию" по разрушению украинской энергетики. При этом авторы обзора отмечали, что большинство дронов и ракет, которые запускают войска РФ, украинским военным удается сбить.

Представители властей РФ и Минобороны регулярно сообщают об уничтоженных украинских беспилотниках. Речь, как правило, идет о дронах, сбитых над территорией приграничных регионов, но несколько раз беспилотники врезались в здания в центре Москвы.

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