Президент Украины Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы попытаться убедить американских законодателей в жизненной необходимости выделения Украине пакета военной помощи стоимостью в миллиарды долларов.

Помощь Украине в последнее время стала темой ожесточенных дебатов в американском Конгрессе и политической элите Соединенных Штатов.

Это будет уже третий визит Зеленского в США после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Президент Украины прибудет в Вашингтон в понедельник, он встретится с президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей от Республиканской партии Майком Джонсоном. Во вторник утром Зеленский выступит перед Сенатом.

В заявлении Белого дома в воскресенье говорится, что визит Зеленского призван "подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России".

Однако как в действительности будет в ближайшие месяцы выражаться эта поддержка, пока неясно.

Пакет военной помощи США стоимостью 60 млрд долларов несколько дней назад был заморожен в Сенате республиканцами, увязавшими его с необходимостью решительных реформ в иммиграционной политике.

Украинское контрнаступление, на успех которого надеялись в Вашингтоне, увязло в эшелонированной российской обороне, и теперь республиканцы требуют от администрации Байдена ясности в том, чего конкретно он хочет достичь, потратив еще одну весьма крупную сумму денег.

У сенаторов остается совсем немного времени перед рождественскими каникулами, чтобы договориться с Белым домом и достичь компромисса между представителями двух партий, Между тем, как сообщают военные эксперты, задержка с выделением очередного пакета военной помощи уже сказывается на положении дел на фронте.

После голосования в Сенате первая леди Украины Елена Зеленская заявила в интервью Би-би-си, что украинцы окажутся в смертельной опасности, если западные страны не продолжат свою поддержку.

"Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем, — сказала она. — А если мир устанет, они просто дадут нам умереть".

Сенат США не смог принять закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за споров о безопасности южной границы.

Визит Зеленского в США: о чем он может говорить с Джо Байденом?

Владимир Зеленский может обсудить c президентом США Джо Байденом запасной план на случай, если Конгресс не одобрит новое финансирование помощи Украине, сказал в комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

По его словам, в этом случае Киеву нужно будет прежде всего договориться о краткосрочной помощи — на ближайшие месяц-два.

"Второе — это уже более стратегическая задача — согласование общей политической стратегии на следующий год, которая будет касаться системной поддержки Украины. Что нужно сделать, как нам помочь, чтобы мы как минимум выстояли перед усилением российского давления, а по возможности — переломили ситуацию в свою пользу", — считает Фесенко.

Среди возможных тем, по мнению украинского политолога, — вопрос мирных переговоров с Россией, если Украине не удастся переломить ситуацию на фронте в 2024-м.

"Стратегическая пауза в войне может оказаться крайне необходимой для нас. Кому-то это может не нравиться, но такая потребность может возникнуть. И поэтому нужно заранее продумать переговорный вариант, чтобы он был для нас приемлем. А также определить, какие вещи будут неприемлемы в процессе переговоров", — сказал политолог в комментарии для РБК-Украина.

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