Американское и украинское военные командования ищут новую стратегию ведения войны с Россией, которой могла бы придерживаться Украина в начале 2024 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Украины.

По данным газеты, США настаивают на стратегии, которая предполагает, что Украина уделит основное внимание обороне и удержанию текущих позиций, а также будет наращивать силы и запасы оружия в течение года. Такая стратегия, считают США, обеспечит Украине возможность отразить любое новое наступление России. Цель стратегии — создать достаточно убедительную угрозу и вынудить Россию рассматривать возможность мирных переговоров в конце 2024-го или в 2025 году.

Представители Украины, в свою очередь, пишет газета, хотят перейти в наступление либо на земле, либо с помощью дальних ударов, "надеясь привлечь внимание всего мира". В частности, в Киеве изучают стратегию, основанную на успешных глубоких ударах по Крыму прошлой осенью. Украинцы ищут способы вывести Россию из равновесия с помощью атак на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные пути, по которым перевозят боеприпасы, а также символических побед, отмечает The New York Times.

Бывший высокопоставленный военный из Украины отказался обсуждать с газетой эти предложения, но признал, что новый план разрабатывается, и назвал его "очень смелым". По словам американских и украинских офицеров, союзники надеются проработать детали новой военной стратегии в январе 2024 года в ходе серии военных игр, которые планируется провести в немецком Висбадене.

Как отмечает The New York Times, необходимость в новой стратегии возникла на фоне неудач украинского контрнаступления и ослабления поддержки Украины в конгрессе США. Представители официального Киева не понимают, насколько нестабильна дальнейшая поддержка со стороны Вашингтона и возлагают нереалистичные надежды на американские поставки, отмечают собеседники газеты. Например, украинцы просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых просто не существует.

Американские чиновники пытаются подготовить украинцев к следующему году боевых действий, предупреждая, что любая помощь, которую в итоге одобрит конгресс, вряд ли будет такой же значительной, как в первые два года войны.

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