За три года, то есть с 2020 по декабрь 2023-го, Латвия получила почти 9,5 млн доз вакцин от коронавируса. Пятая часть была списана в связи с истечением срока годности, сообщили порталу Rus.LSM.lv в Национальной службе здравоохранения.

Как уже ранее писал портал Delfi, страны Евросоюза утилизировали по меньшей мере 215 млн невостребованных доз вакцины от Covid-19 стоимостью 4 млрд евро. В указанный анализ Politico вошли данные о 19 странах ЕС, но информация восемь стран (в том числе Франция, Польша и Латвия) не сообщали об уничтоженных препаратах вовсе.

Расчеты показывают, что по самым консервативным оценкам в тех странах ЕС, которые предоставляли соответствующие сведения, были утилизированы не менее 215 млн доз. Если на основе этих данных смоделировать ситуацию во всех 27 государствах блока, то речь может идти о 312 млн прививок.

Лишь накануне, 19 декабря, Латвия озвучила свои данные: в нашей стране списали более 2 миллионов доз вакцин из полученных 9 миллионов 400 тысяч. То есть почти пятая часть. А вот в какую сумму потери обошлись налогоплательщикам — не разглашают.

Представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга ссылается на конфиденциальность чувствительной информации, что оговорено в договорах, заключенных между Европейской комиссией и производителями вакцин.

Известно, что в мае 2023 года было достигнуто соглашение, что для Латвии объем поставок уменьшен примерно на 40%, уточняет Rus.LSM.lv.

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