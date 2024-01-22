С конца прошлого года поддерживаемые Ираном хуситы атакуют в Красном море корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем.
По мнению дипломатов, Евросоюз надеется начать миссию в Красном море в феврале. В рамках миссии планируется отправить в Красное море военные корабли европейских стран для защиты грузовых судов. При этом ЕС не планирует вмешиваться в инициируемые США атаки на позиции хуситов в Йемене.
Хуситы контролируют значительную часть Йемена с 2014 года, когда в стране разразилась гражданская война. Повстанцы, как и Иран, враждебны Израилю и его союзникам.
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