Страны Евросоюза в принципе согласились начать военную операцию в Красном море для защиты кораблей от нападений хуситов, заявил главный представитель ЕС по иностранным делам Джозеф Боррель после встречи министров иностранных дел в Брюсселе, сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA.

С конца прошлого года поддерживаемые Ираном хуситы атакуют в Красном море корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем.

По мнению дипломатов, Евросоюз надеется начать миссию в Красном море в феврале. В рамках миссии планируется отправить в Красное море военные корабли европейских стран для защиты грузовых судов. При этом ЕС не планирует вмешиваться в инициируемые США атаки на позиции хуситов в Йемене.

Хуситы контролируют значительную часть Йемена с 2014 года, когда в стране разразилась гражданская война. Повстанцы, как и Иран, враждебны Израилю и его союзникам.

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