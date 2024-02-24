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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве сообщила, что страна получит первую финансовую помощь в рамках новой программы поддержки от Евросоюза уже в марте.

"Мы обсудили следующие шаги по предоставлению помощи Украине в размере 50 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро произойдет в марте", - написала председатель Еврокомиссии в своем аккаунте Х.

По словам фон дер Ляйен, в Киеве она также обсудила с властями Украины проблемы украинского экспорта на границе с Польшей и совместную работу в сфере обороны.

Глава Еврокомиссии также заявила, что Евросоюз продолжит финансово поддерживать Украину и поставлять ей оружие, боеприпасы и средства ПВО. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что с 24 февраля 2022 года ЕС предоставил более 130 млрд евро в рамках программ помощи Украине.

ЕС согласовал долгосрочную помощь Украине в размере 50 млрд евро на саммите в Брюсселе 1 февраля 2024 года. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на 33 млрд евро и невозвратные гранты на 17 млрд евро. Для получения финансирования Киев должен соблюдать демократические принципы и права человека.

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