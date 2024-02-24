В Киев во вторую годовщину начала войны в Украине прибыли глава Еврокомиссии, а также премьер-министры Бельгии, Италии и Канады. Джорджа Мелони будет из Киева председательствовать на саммите G7 в онлайн-формате, сообщает Deutsche Welle.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена отдать дань "необыкновенной стойкости украинского народа".

"Сейчас мы, как никогда, твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, в военном отношении, морально. Пока эта страна не станет окончательно свободной", — подчеркнула фон дер Ляйен в соцсети X.

Чтобы выразить солидарность с Украиной также в Киев прибыли и другие западные лидеры — премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр Де Кроо.

Кроме того, о своем прибытии в Киев сообщил в соцсети X бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Находясь в Киеве, Джорджа Мелони, которая сейчас возглавляет "большую семерку", будет председательствовать на видеоконференции глав государств и правительств G7.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X сделал заявление, что официальный Париж продолжит оказывать поддержку Киеву.

"Два года войны. Избитая и израненная, но все еще стоящая на ногах. Украина борется за себя, за свои идеалы, за нашу Европу. Наша приверженность борьбе на ее стороне не ослабевает", — говорится в посте глава французского государства.

В заявлении Елисейского дворца, которое цитирует агентство AFP, говорится, что Франция намерена продолжать оказывать Украине поддержку "по всем направлениям, включая поставки военного оборудования, сотрудничество между оборонными предприятиями путем развития совместного производства, обучение, разведку и гражданскую помощь".

Президенту РФ Владимиру Путину не стоит "рассчитывать на усталость европейцев" в ходе войны против Украины, предупреждают в Париже.

Эмманюэль Макрон 16 февраля встретился в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским, они подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Кроме того, Франция пообещала Украине дополнительное вооружение.

Поддержку Украине выразил и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Когда два года назад Путин начал свое незаконное вторжение, свободный мир был един в своем ответе. Мы вместе поддержали Украину. И в эту мрачную годовщину мы должны вновь заявить о своей решимости", — подчеркнул он.

По словам Сунака, украинские военные платят высокую цену, "не только чтобы защитить свою страну от абсолютно неоправданного вторжения, но и чтобы защитить сами принципы свободы, суверенитет и верховенство закона, от которого мы все зависим".

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