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Депутаты Европарламента большинством голосом приняли согласованный с Евросоветом план, который поможет снизить энергопотребление и выбросы парниковых газов в строительном секторе, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.

За директиву проголосовали 370 европарламентарией, "против" - 199 депутатов ЕП, воздержались - 46 депутатов. Чтобы директива вступила в силу, необходимо официальное одобрение Совета ЕС.

Целью пересмотра директивы по энергоэффективности зданий является значительное сокращение выбросов парниковых газов и энергопотребления в строительном секторе ЕС к 2030 году, чтобы сделать этот сектор климатически нейтральным к 2050 году. Эти правила также должны помочь отремонтировать здания с самыми плохими энергетическими показателями.

Предполагается, что с 2030 года в ЕС все новые здания будут без выбросов. А план для новых зданиий, которые будут использовать для госучреждений, начнет действовать на два года раньше - уже с 2028-го.

В жилых зданиях придется применять меры, которые обеспечат снижение среднего энергопотребления не менее чем на 16% к 2030 году и не менее чем на 20-22% - к 2035 году.

Новая директива европарламента предусматривает, что к 2030 году странам ЕС придется отремонтировать 16% зданий, не предназначенных для проживания и имеющих самые низкие показатели энергоэффективности. К 2033 году 26% таких зданий надлежит реконструировать.

В общественных зданиях и зданиях, не предназначенных для проживания, в зависимости от их размеров к 2030 году придется постепенно внедрять технологии солнечной энергетики. В случае с жилыми домами это требование будет распространяться только на новостройки. Исключением являются случаи, когда такие меры технически невозможны или экономически неэффективны.

Теперь странам ЕС надо принять меры по декарбонизации систем отопления и поэтапному отказу от ископаемого топлива для отопления и охлаждения зданий. Этот процесс должен быть завершен к 2040 году.

Субсидирование некоторых отопительных котлов, работающих на ископаемом топливе, будет запрещено с 2025 года. Но будет разрешено финансово стимулировать установку гибридных систем, например, если система отопления также будет использовать солнечную тепловую энергию или тепловой насос.

Сельскохозяйственные постройки и здания, признанные памятниками культуры, будут освобождены от новых правил. Страны ЕС смогут освободить от налога и здания, охраняемые как архитектурные или исторические ценности, временные постройки, а также церкви и культовые сооружения.

По оценкам Еврокомиссии, в ЕС здания потребляют 40% всей энергии и производят 36% выбросов парниковых газов.

15 декабря 2021 года ЕК приняла предложение о пересмотре Директивы об энергоэффективности зданий, которая является частью законодательного пакета "Зеленого курса". В новом европейском климатическом акте определены обязательные климатические цели ЕС на 2030 и 2050 годы.

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