В январе Вильнюс, Ригу и Таллин свяжут согласованными поездами, поначалу будут две пересадки. Закручивается интрига вокруг избрания президента Банка Латвии - это грозит штормом правительству Эвики Силини. Внимание всего мира приковано к Сирии после падения режима Башара Асада. А латвийский анимационный фильм Straume (Flow, "Поток") берет призы на международных фестивалях и уже заработал более 3 миллионов евро в виде кассовых сборов. Об этом - подробнее.

Что случилось?

В субботу мультфильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса Straume ("Поток" - по-русски, Flow - по-английски) получил награду Европейской киноакадемии как лучший полнометражный анимационный фильм соответственно. В воскресенье Flow был признан лучшим анимационных фильмом Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса и Обществом кинокритиков Бостона. А в понедельник мультфильм получил номинацию на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус" - второй по значимости кинопремией после "Оскара". Его конкурентами будут, например, "Головоломка-2" ("Inside Out 2", студия Pixar), "Моана-2" (студия Disney) или "Дикий Робот" (студия DreamWorks Animation).

Flow показан уже в 375 кинотеатрах США, сборы только за выходные в Штатах составили 578 тысяч американских долларов. Общие сборы фильма по всему миру достигли 3 554 271 доллара США (3 369 893 евро)

Ранее фильм Зилбалодиса получил почти 20 международных наград на кинофестивалях в США, Франции, Канаде, Мексике, Австралии, Китае, Польше и других странах. Flow также заявлен от Латвии на премию Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм".

Почему это важно?

"Поток", снятый в технике 3D-анимации рассказывает историю о черном коте, который во время потопа спасается в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить, кот, капибара, собака, лемур и птица должны научиться понимать друг друга, помогать друг другу и сотрудничать. В фильме нет слов, лишь изредка разносится отчаянное, недоуменное или жалобное "мяу!" кота. Ассоциации с легендой о всемирном потопе - очевидны, а "бессловесность" Flow усиливает эффект. Делает делая фильм понятным зрителям в любом уголке планеты, вне зависимости от культурной, этнической или языковой принадлежности: словно и не было вавилонского столпотворения.

Искусство существует в современном и историческом контексте: Flow вышел на экраны тогда, когда мир погружается в войны и взаимную ненависть. Будучи разными, выжить можно только вместе - напоминает нам Flow. А котики - это важно.

Прорыв Straume - это самое высокое достижение Латвии в сфере киноиндустрии. Режиссер, продюсер, сценарист и художник Straume - "наш" Гинтс Зилбалодис, 30-летний выпускник Латвийской Художественной академии. В 2019 году, после создания нескольких анимационных короткометражных фильмов Зилбалодис выпустил свой дебютный анимационный полнометражный фильм Projām (Away, "Прочь") - и тут же получил награду на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Straume - второй полнометражный фильм Зилбалодиса. Над ним помимо режиссера работали продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Силли-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Зальупе, создатели визуальных эффектов Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

Международный прорыв Straume дал повод гадать: не стала ли именно Латвия родиной нового Миядзаки - знаменитого японского режиссера анимационных фильмов.

Что дальше?

Дальше - мы держим кулаки за команду Гинта Зилбалодиса на "Оскаре" и надеемся, что это только начало латвийского прорыва. Тем же, кто еще не посмотрел Straume - искренне рекомендуем: фильм идет в наших кинотеатрах. И просмотр станет хорошим завершением такого непростого 2024-го года.

Что еще случилось?

"Новое Единство" и "Прогрессивные" выдвинули на пост президента Банка Латвии нынешнего его главу Мартиньша Казакса. В этом они разошлись с партнерами по коалиции из СЗК, выдвинувшими главу госагентства Altum Рейниса Берзиньша.

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