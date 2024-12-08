Самоуправление Риги сообщило о новых требованиях для получения скидки по налогу на недвижимость. Необходимые действия надо произвести до 15 декабря, а некоторым группам рижан — до 31 декабря. Также появились новые группы льготников по налогу за недвижимость. Рассказываем, кому что положено и что для этого надо сделать.

Хорошая новость: кадастровые стоимости для расчета налога на недвижимость (НН) в 2025 году в Риге не изменятся, а значит, не изменится и размер налоговых платежей для населения. Объем платежа может скорректироваться лишь в случае изменения в составе имущества, его использовании или предоставленных льготах по платежам.

Чтобы получить положенную скидку, необходимо как можно быстрей зарегистрировать официальный канал связи с самоуправлением одним из семи способов.

Кого коснутся новые требования?

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