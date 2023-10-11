Сегодня в 5.30 из Тель-Авива вылетел самолет с 97 гражданами Литвы на борту. Всего в самолете авиакомпании Skyllence находился 141 человек, рассказал Delfi.lt. Латвийская авиакомпания airBaltic пока приостановила полеты в Тель-Авив. МИД Латвии объяснил Delfi, как государство старается помочь гражданам.

"Граждане Латвии в Израиле в отчаянии. Билетов на рейсы домой нет — места на ближайшие даты распроданы. Забронированные рейсы отменены, — написала в редакцию Delfi мать двух детей. — Пожалуйста, подключите средства массовой информации. Срочно необходим рейс, организованный правительством Латвии, чтобы доставить граждан Латвии домой. В посольство Латвии в Израиле поступило несколько звонков с просьбой о помощи. Моя семья сейчас находится в Израиле — двоюродный брат с двумя маленькими детьми (5 и 2 года). Дети напуганы — сидят в бомбоубежищах".

Сегодня Вильнюс примет первую партию эвакуированных из Израиля граждан Литвы. Когда вывезут граждан Латвии?

Как действует Литва?

В Вильнюс утренний борт с литовскими гражданами летит через Бухарест. Посол Литвы в Израиле Аудрюс Брузга рассказал, что вылетела самая большая группа людей, обращавшихся в посольство, но сейчас готовится второй этап эвакуации, во время которого используют, находящийся в Турции Spartan.

"Вчера распространили сообщение для всех зарегистрированных через приложение "Путешествуй безопасно". Посмотрим, сколько будет желающих уехать. В зависимости от их числа, организуем полет Spartan. Есть возможность сделать несколько рейсов в Турцию и другие страны", — пояснил Брузга.

О том, что транспортный самолет ВВС Spartan в среду утром сел в Турции информировал командарм Литвы Вальдемарас Рупшис "Мы готовы осуществлять эвакуацию граждан Литвы из Израиля. В соответствии с военным понятием Литовская армия разработала операцию по эвакуации мирных жителей (Non-combatant Evacuation Operation, NEO). Такие задачи выполняют при эвакуации мирных жителей из регонов, где произошли конфликты. В районе, где проводят операцию, находятся литовские военные и самолет Spartan", — написал в Facebook Рупшис.

Как действует Латвия?

9 октября посол Латвии в Израиле Айварс Гроза в интервью программе Rīta Panorāma сообщил, что за выходные с момента начала ракетных обстрелов боевиков исламистской группировки "Хамас" около 65 граждан Латвии обратились в консульство с вопросами.

"По данным, опубликованным PMLP, в Израиле проживают более 5000 граждан Латвии, большинство из которых имеют двойное гражданство Латвии и Израиля, — сообщила на запрос Delfi представитель МИД Латвии Диана Эглите. — В начале конфликта на консульском учете был зарегистрирован один человек. После размещения информации в соцсетях граждане Латвии стали активнее регистрироваться в Консульском регистре и обращаться в посольство и консульский отдел по телефону экстренной помощи (+371-26 33 77 11)".

По словам Эглите, сейчас МИД располагает информацией примерно о 130 гражданах Латвии, находящихся в Израиле. Как сообщил ранее посол Латвии в Израиле Гроза, кроме 5000 проживающих в Израиле граждан Латвии, около 64-65 человек приехали в Израиль в качестве туристов или по делам. "Они обратились в посольство за консультацией. На данный момент консульская помощь им не нужна, но МИД и посольство находятся с ними в контакте и при необходимости окажут помощь".

"Граждане Латвии обращались в посольство и министерство за советом, в основном по поводу наличия авиарейсов или организации эвакуационного рейса, — пояснила представитель МИД Эглите. — Воздушное пространство Израиля до сих пор не закрыто для международного воздушного сообщения, однако несколько авиакомпаний, в т.ч. air Baltic на данный момент предпочитает не выполнять рейсы. Полеты отдельными авиакомпаниями по-прежнему возможны".

Будет ли эвакуация граждан Латвии?

Министерство иностранных дел, рассказала Эглите, находится в постоянном контакте с airBaltic по поводу возможных решений по доставке граждан из Израиля в Латвию. Альтернативные варианты выхода все еще определяются, и отдельные звонящие или пишущие получают консультации. МИД Латвии также известно о репатриационных рейсах, организованных другими государствами-членами Евросоюза, которые позволят гражданам Латвии покинуть Израиль.

По информации, имеющейся в распоряжении МИД, граждане Латвии в основном отправлялись в Израиль рейсами airBaltic, поэтому сейчас airBaltic идентифицирует пассажиров индивидуально и предлагает альтернативные варианты перелета — на другие даты или другими авиакомпаниями.

Ситуация в Израиле сейчас очень нестабильная, подтверждает Эглите, поэтому за ней внимательно следят и МИД, и посольство Латвии в Израиле, и airBaltic. "Решения будут принимать исходя из ситуации".

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