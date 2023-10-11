Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к полудню среды, 11 октября.

Что случилось

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить авиаудары по сектору Газа, заявил начальник штаба ВВС Израиля генерал Омер Тишлер. "Мы не действуем, как другая сторона, мы не нападаем на мирное население. За каждой атакой стоит цель", — утверждает он, признавая, что удары не наносятся "хирургически". По словам Тишлера, речь идет о "тысячах" уже использованных боеприпасов.

Помимо авиации, израильская армия начала использовать зенитные ракетные установки. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, ракеты класса "земля-земля" были направлены в сторону сектора Газа впервые с 2006 года. Всего за сутки были суммарно поражены 450 целей.

ЦАХАЛ полностью контролирует границу с сектором Газа и продолжает зачистку близлежащих районов, сообщил Хагари. По его словам, за прошедшие сутки были обнаружены и уничтожены 18 боевиков, оставшихся на территории страны. "Это те террористы, которые не убежали обратно в Газу. Вот почему мы продолжаем прочесывать местность с большим количеством войск", — добавил Хагари.

Газета Haaretz со ссылкой на данные палестинской стороны пишет об атаке ЦАХАЛ на дом командующего военным крылом движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа, в ходе которой могли погибнуть его родственники. Местонахождение самого Дейфа неизвестно. Также израильская армия сообщила об атаке на здание, которым пользовалась группировка "Исламский джихад", и нейтрализации боевиков на КПП на границе с сектором Газа.

Также ЦАХАЛ утверждает, что нанес удары по Исламскому университету Газы, который "служит центральным учебным центром" ХАМАС, был "важным центром политической и военной мощи" группировки, а также "заведением по разработке и производству оружия".

Утром в среду ЦАХАЛ нанес удары по территории Ливана, пишет газета The Times of Israel. Военные сообщили, что это ответные меры на запуск противотанковых ракет по военному наблюдательному пункту. В ночь на среду израильские военные заявили, что также зафиксировали "несколько запусков из Сирии, нацеленных на Израиль". Часть ракет пересекла границу и предположительно упала в незаселенной местности. ЦАХАЛ "ответил артиллерийскими и минометными ударами в направлении источника запуска в Сирии", говорится в сообщении израильской армии.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант завтра в онлайн-режиме проведет переговоры с представителями стран НАТО, сообщил глава альянса Йенс Столтенберг. "Союзники осудили ужасающие террористические нападения на невинных гражданских лиц в Израиле в минувшие выходные, и мы с нетерпением ждем брифинга министра обороны", — заявил он.

Что известно о жертвах

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения, что жертвами атаки ХАМАС стали более 1200 израильтян. Он уточнил, что большинство из них — мирные жители (пока что известно о гибели 170 военных). По состоянию на 9 утра среды число раненых превысило 3000 человек, заявили в израильском министерстве здравоохранения. Более 100 из них находятся в тяжелом состоянии.

Вечером во вторник израильские военные сообщили об обнаружении в кибуце Кфар-Аза более 200 тел мирных жителей, убитых боевиками ХАМАС. "Это не война, это не поле битвы. Вы видите младенцев, мать, отца в их спальнях, и то, как их убивали террористы. Это не война, это резня", — заявил журналистам генерал ЦАХАЛ Итай Верув. Издание Business Insider со ссылкой на представителя армии Израиля пишет, что часть детей была обезглавлена.

В свою очередь, ХАМАС сообщил о гибели 950 жителей сектора Газа в результате израильских авиаударов, еще около 5000 человек получили ранения.

МИД Израиля заявил о гибели в результате атаки боевиков более 50 иностранцев, большинство из них — граждане Таиланда (18), США (11), Непала (10) и Аргентины (7). Всего были убиты, ранены, взяты в заложники ил пропали без вести граждане по меньшей мере 22 иностранных государств, латвийцев среди них нет.

По данным ООН, более 263 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома. Палестинские власти сообщают о разрушении более 1000 домов, еще 560 стали непригодными для жизни. Большинство местных жителей нашли убежище в школах, находящихся в ведении ООН, и государственных образовательных учреждениях.

Что говорят за рубежом



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель выступает против тотальной блокады сектора Газа. "Израиль имеет право защищать себя, но это необходимо делать в соответствии с международным правом, гуманитарным правом. […] Некоторые действия, такие как отключение электроэнергии и прекращение поставок продовольствия для гражданского населения, противоречат международному праву", — сказал глава европейской дипломатии. Он подчеркнул, что Евросоюз считает ХАМАС террористической организацией, но "не все палестинцы являются террористами".

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его свести к минимуму жертвы среди гражданского населения в секторе Газа. Одновременно Вашингтон совместно с египетскими властями прорабатывает открытие гуманитарного коридора, через который мирные жители могли бы покинуть этот район.

Во время визита в штаб-квартиру НАТО президент Украины Владимир Зеленский предложил лидерам стран Запада продемонстрировать в отношении Израиля тот же уровень сплоченности. что и после российского вторжения в его страну. "Я рекомендую лидерам поехать в Израиль, чтобы поддержать людей. Я не говорю ни о каких институтах, просто чтобы поддержать людей, которые подверглись террористическим атакам", — заявил украинский лидер.

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