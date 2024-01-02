Национальные русские или центристские партии — кого продвинут на теплые места в Европарламент (ЕП)? Что будет, если Украине не дадут денег, а в США взойдет Трамп? Почему Латвии уже опасно "плестись в хвосте"? Автор подкаста "Стакан наполовину" Данута Дембовская пригласила на разговор профессора Латвийского университета Юриса Розенвалдса и главу центра изучения общественного мнения SKDS социолога Арниса Кактиньша.

Политика меняет жизнь каждого из нас, но можем ли мы изменить политику? В подкасте Дануты Дембовской "Стакан наполовину" речь пойдет о пессимистических или оптимистических сценариях для страны, механизмах и закулисных секретах политики в Латвии.

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Следующий год спокойным не будет точно. Развивается военная агрессия России в Украине, чей исход во многом зависит от результата президентских выборов в США и единстве внутри Евросоюза — от этого зависит и ситуация с безопасностью в Латвии.

В июне следующего года пройдут выборы в Европарламент. У Латвии — девять мест, за которые бои предстоят отчаянные, особенная активность ожидается от Нацобъединения, которое впервые за 12 лет оказалось в оппозиции Сейма. Итоги выборов могут сказаться и на стабильности правительства, и на ситуации в общество, которое может консолидироваться или разругаться окончательно.

Станет ли новое тяжелое время катализатором для прорыва или мы окончательно сложим лапки и признаемся в бессилии?

Ккких сюрпризов ждать от выборов в Европарламент?



Розенвалдс предрекает "о-очень интересные выборы" — свое определение он связывает с ожиданием передела политического пирога, избирателей в разных группах. "С одной стороны, это такая национально-консервативная оппозиция теперешнего правительства, вошедшие в правительство партии и левые партии, ориентированные на русскоязычного избирателя…"

Профессор напоминает, что обычно выборы в ЕП всей Европе для Латвии — это "выборы второго уровня": избиратель в них гораздо меньше заинтересован, считает не такими важными, как национальные выборы, что подтверждается низкой явкой. По его мнению, это дает шанс получить преимущества альтернативным партиям и аутсайдерам политического спектра.

Национальный фланг. На первых выборах национальная партия TB/DNNL получила аж четыре мандата, потому что другие партии несерьезно отнеслись к процессу. Сейчас Розенвалдс видит шансы для Новой консервативной партии. "Я не исключаю, что часть национально озабоченных избирателей могут за них проголосовать". Он согласен с Кактиньшем, что произойти это может только за счет голосов Нацобъединения.

На первых выборах национальная партия TB/DNNL получила аж четыре мандата, потому что другие партии несерьезно отнеслись к процессу. Сейчас Розенвалдс видит шансы для Новой консервативной партии. "Я не исключаю, что часть национально озабоченных избирателей могут за них проголосовать". Он согласен с Кактиньшем, что произойти это может только за счет голосов Нацобъединения. Другой ("русский") фланг. Розенвалдс напоминает, раньше "пирог" голосов делился между "За ПЧЕЛ", "Согласие", "Русский союз Латвии". "А сейчас г-жа Жданок, которая была двигателем этого фланга, уходит. Те, кто будет на ее месте, по популярности и харизматичности — не то. "Согласие" тоже не лучшие времена переживает, хотя господин Ушаков вновь стремится оседлать тему русскоязычных граждан России — идет в сторону, где был раньше. Есть еще "За Стабильность!" Треугольник получается".

Розенвалдс напоминает, раньше "пирог" голосов делился между "За ПЧЕЛ", "Согласие", "Русский союз Латвии". "А сейчас г-жа Жданок, которая была двигателем этого фланга, уходит. Те, кто будет на ее месте, по популярности и харизматичности — не то. "Согласие" тоже не лучшие времена переживает, хотя господин Ушаков вновь стремится оседлать тему русскоязычных граждан России — идет в сторону, где был раньше. Есть еще "За Стабильность!" Треугольник получается". Партии условного центра. "Там очень разные партии. Одно — правоконсервативное Новое единство, известные некоторой левизной "Прогрессивные". Союз зеленых и крестьян" — как бы посередине. Думаю, может быть очень интересно. И есть известные сомнения в том, что Новое единство может повторить свой относительный успех 2019 года — у них было два мандата. Я не говорю о 2014 годе, когда они набрали 46%. И есть известные сомнения, что в теперешних условиях, связанных с кампанией вокруг полетов господина Каринша. Даже не буду спорить на тему, насколько вся эта дискуссия обоснована… Опросы совершенно ясно показывают (проблемы). Хотя, рассуждения о том, что Кариньш летает в Брюссель, а тетенька не может себе хлеба купить — демагогия чистой воды. Очень интересно, что произойдет и куда эти избиратели двинутся".

Интриги и передвижки предрекает и Кактиньш. Он согласен с тем, что выборы в ЕП — второго уровня.

"Если смотреть издалека, то может ли это поменять что-то в Европе? Абсолютно ничего! Будет ли это серьезным образом влиять на нашу внутриполитическую обстановку? Очень сомневаюсь. Буду очень циничен — мы выбираем для этих людей хороший остаток жизни, благодаря (большим) пенсиям и так далее. Они могут сказать, что для них лично жизнь удалась!" - Арнис Кактиньш

"Гораздо более важным практическим моментом является не наше представительство в ЕП, а наши возможности участвовать вот в Евросовете, на котором собираются министры. Это реальная возможность влиять, — развивает мысль Розенвалдс. — В ЕП девять из 700 мест не может ни на что влиять. Но это имеет достаточно существенно символическое значение. Если, предположим, Новое единство не получит первое место, а то и возьмет и не попадет в НП, то это будет иметь значение".

Кактиньш не верит, что провал "Единства" возможен — уж Валдис Домбровскис, по его предположению, попадет точно. А на выборах в ЕП традиционно голосуют за личности, а не партии. "Голосуют, чтобы эти люди хорошо смотрелись, по-английски говорили и… нам не было за них стыдно — это главный критерий. И по нему Домбровскис опережает всех".

"Думаю, сама постановка выбора — Домбровскис или Кариньш — контрпродуктивна для Латвии. Если Кариньш потом станет еврокомиссаром, он не получит того, что Домбровскис, который уже отсидел два срока, — рассуждает Розенвалдс. — Есть семь еврокомиссаров, готовых снова стать комиссарами. Среди них Домбровскис — самый высокопоставленный. Идет дискуссия, пойдет ли Урсула фон дер Ляйен на следующий срок — если да, она будет заинтересована в сохранении старой команды".

Как будет отражаться на Латвии ситуация в Украине?

Розенвалдс убежден, что НАТО — по-прежнему главный гарант безопасности Латвии. "И вопрос даже не в том, что мы так дороги руководству НАТО и всем странам, которые туда входят. Это вопрос престижа НАТО и его существования", — говорит профессор. Он отмечает, что в связи с агрессией России против Украины вырос внешнеполитический вес всех балтийских стран, которые поддерживают Украину во всем, в том числе в теме недопуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаду…

"Думаю, ситуация, когда украинская тема немного отойдет на второй план, способствовать росту нашего дальнейшего политического влияния Латвии не будет". - Юрис Розенвалдс

Кактиньш на происходящее смотрит с "печалью и грустью" и призывает осознать реальность, чтобы понять, как действовать: "Началась эта поганая война. А в таких ситуациях всегда появляется возможность неких развилок, как будет меняться Европа и мир, — рассуждает социолог. — Уже появляются некие сценарии на ближайшие десятилетия. Был сценарий, что украинцы победят (что бы это ни означало), Россия развалится — Путин уйдет, а она трансформируется во что-то иное… Это уже фундаментальные изменения, которые связаны и с Латвией. Мы же имеем общую границу: если она превратится в Китайскую стену — Латвия станет задним двором Европы".

Он отмечает, что война все же пошла по иной траектории, чем рассчитывали еще год назад. "Украинское контрнаступление не получилось. Западный мир ее то, чтобы проиграл. но обломался. Что дальше? Теоретическая возможность — новая холодная война. Похоже, что Россия не разваливается, а строит новые заводы, чтобы производить боеприпасы. Уверен, что НАТО и Западная Европа делает то же самое — с ускорением инвестирует в военно-промышленный комплекс, мы быстро приходим к новой реальности… Как в ней развиваться Латвии? У меня нет ответов. Увы, мне кажется, наша политическая, административная и экономическая элита вряд ли размышляет на эти, на сегодня самые главные, темы".

Розенвалдс добавил, что ответов на вопросы будущего развития нет ни только в Латвии, но и у большинства европейских политиков. "Мы получаем сведения, что у армии ФРГ снарядов было на 3-4 дня. Я могу напутать, но это проблема. Несомненно, что Европа проснулась. Что будет в США — не знаю, с учетом экстравагантности господина Трампа… Думаю, европейская политическая элита задает себе вопрос, что делать?"

Розенвалдс согласен с Кактиньшем, что Латвия превращается в окраину Европы, а вместе с Финляндией — в "чуть ли не медвежий угол Европы".

"В ближайшей исторической перспективе у нас будет граница в лучшем случае с недружественным государством… При всей похожести ситуации, есть большая разница между тремя балтийскими странами, но есть разница: Эстонии и Литва — идут, а мы как-то сзади плетемся. И это тоже проблема". При этом проблему внешней безопасности, по мнению Розенвалдса, можно решать только коллективно — пока и Латвия слышна.

Кактиньш призывает не закрывать глаза на важный вопрос — откуда будут брать деньги на покрытие растущих трат на безопасность Латвии? Особенно, с учетом того, что страна "плетется за Эстонией и Литвой".

"Притом что глубокого кризиса на сегодня нет, бюджетный дефицит зашкаливает, — отмечает Кариньш. — Мы видим, что наша элита финансово уже не способна свести концы с концами. А мы должны очень быстренько оказаться при деньгах, чтобы иметь возможность покрывать траты на внешнюю безопасность. Я бы желал, чтобы наша политическая и экономическая элита первым делом думала именно об этом. Пример — Польша. Мы видим, что у них ВВП все время был очень солидный — они аккумулировали серьезные ресурсы. Видим новости про их огромные военные закупки — южнокорейские танки, американские самолеты и так далее. Они поняли, что является новой реальностью и что надо в ней делать. Мы — в той же реальности. Продолжать плестись — нельзя".

Кактиньш призывает переосмыслить, "каким образом стратегически мы будем развиваться дальше. Старые схемы закончены". Поднятие налога на овощи и фрукты не сработает.

Розенвалдс предлагает не считать политическую элиту Латвии: "Это вопрос, как в известной песне Владимира Высоцкого — "Где деньги, Зин?" Если говорить о бюджете, то главный вопрос с выборов 2022 года, что не происходит концептуального перетряхивания бюджета — какие приоритеты, где можно что-то подсократить и уменьшить. Говорят о приоритетах, а на них уходят 700-800 млн евро — не такие огромные суммы, по сравнению со всем бюджетым".

Чего хорошего и плохого ждать от 2024 года?

Арнис Кактиньш в новом году намерен наблюдать за формированием предпосылок к "очень существенным изменениям и передвижкам". Подозревает, что их катализаторами будут не столько внутриполитические факторы (те же выборы в ЕП), сколько глобальные изменения в геополитической сфере. Например, бурные внутриполитические процессы в России в случае смерти Путина, несомненно, отразятся на ситуации в Латвии.

Розенвалдс согласен, но все же немного надеется и на изменения во внутренней политике. Например, в вопросе перетряхивания бюджета. В частности, об этом уже несколько лет говорит представитель "Прогрессивных" Шуваевс. "Я ожидаю достаточно существенные изменения, а не вечные "вот мы наскребли еще 700 млн — давайте всем поделим", а потом выясняется, что полицейским не хватило… Например, мне кажется, всем ясно: Министерство климата и энергетики — бюрократическая структура, чей смысл политики особо не понимают".

Кактиньш напоминает, что энергетика и зеленая политика — приоритеты Евросоюза.

"Меня немножко удивляет и печалит, насколько наши внутренние дебаты стали бюджетоцентричными, — признается Кактиньш. — Как будто бюджет — главное, для чего мы тут существуем. Мол, если составить правильно — сразу начнется развитие. Да, бюджет важен, но он распределяет то, что мы имеем, а имеем мы недостаточно. Нужен способ зарабатывать больше. Те же эстонцы: их меньше, а набирают больше. Наша же логика неизбежно приводит к тому, что надо повышать какие-то сборы и налоги".

"Государственный аппарат вырос настолько большим, что сам становится препятствием для развития. Если убрать препятствия, то поразительным образом бизнес сам будет развиваться. Ему не нужны все эти министерства, агентства, регуляции, законодательства — добро, которое дает государство, считающее, что чем больше мы тут все отрегулируем, тем все больше будет процветать…" - Арнис Кактиньш

Розенвалдс согласен и приглашает подумать ясную стратегию, как мы будем стимулировать зарабатывание денег. "Это, кстати, и вопрос налогов. Вопрос не в том, чтобы мне и вам добавить еще по 5% — мол, плати, парень. Надо создать среду, когда бизнес может свободно развиваться (те же налоги на рабочую силу, который всех душит), и в то же время лишние траты сократить — это и есть вопросы бюджета. Чтобы деньги не просто раздавались из вертолета, а вкладывались в то, что будет потом развиваться".

Действует ли в отношении Латвии поговорка: пока гром не грянет — мужик не перекреститься? "Хочу верить, что сейчас мы в процессе, когда мужик этот крест бросает и думает — пора, вообще-то, что-то делать уже, — философски шутит Розенвалдс. — Потому и надеюсь, что нам два года обещали разобраться с бюджетом, а на третий — сделают. Люди же видят, что, куда ни ткни пальцем — Латвия на последнем месте. Падать дальше некуда".

Кактиньш напоминает, что по употреблению алкоголя Латвия — на первом месте. "Конечно, будем надеяться, что следующий год станет годом поворота. По-моему, ясно и видно, что таким образом продолжать жить, как мы жили до сих пор, просто нельзя. Технически и финансово это невозможно. Вопрос: как скоро и при каких обстоятельствах мы коллективно проснемся и поменяем траекторию".

Розенвалдс считает, что для этого нужно взаимопонимание политической и бизнес-элиты.

До сих пор бизнесмены должны были молчать в тряпочку и платить налоги. У простого народа, низов есть понимание того, что Латвия идет не туда. Главная проблема — в верхах. - Юрис Розенвалдс

"Рыба гниет с головы, а это уже политологическая аксиома… — подытоживает Розенвалдс. — Этим ребятам в Европейском парламенте очень хорошо платят, в нашем парламенте хорошо платят, ребятам, которые сидят в правлениях различных — очень хорошо платят. Так вот, ребята, отрабатываете эти деньги".

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