В Екабпилсе из окна многоквартирного дома выбросился мужчина, которые ранее прятал в своей квартире тела матери и ее друга. Это происшествие шокировало соседей, которые утверждают, что в этой семье все было до сих пор спокойно и тихо. Полиция расследует обстоятельства, поэтому пока нельзя сказать, было ли это двойное убийство или же пара умерла естественной смертью.
Соседка Лига: "Мы позвонили в домоуправление, потому что решили, что в вентиляционной шахте сдох голубь. В полицию мы позвонили, когда запах стал уже таким нестерпимым, что было невозможно дышать и существовать".
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