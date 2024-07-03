В Екабпилсе из окна многоквартирного дома выбросился мужчина, которые ранее прятал в своей квартире тела матери и ее друга. Это происшествие шокировало соседей, которые утверждают, что в этой семье все было до сих пор спокойно и тихо. Полиция расследует обстоятельства, поэтому пока нельзя сказать, было ли это двойное убийство или же пара умерла естественной смертью.