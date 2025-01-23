"Оставьте Сатверсме в покое!". Предложение партии Шлесерса закрепить в Конституции понятия "мужчина" и "женщина" вновь отклонено

В четверг, 23 января, Сейм вновь отклонил предложение фракции партии "Латвия на первом месте" (LPV), дополнив Сатверсме положением о том, что существует только два пола — мужчина и женщина. Оппозиционная партия предлагала дополнить четвертый абзац Конституции словами: "Государство признает существование только двух полов — мужчины и женщины — и не способствует, а также не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров".

Призывая поддержать законопроект, депутат от LPV Рамона Петравича отметила, что новый президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ, согласно которому федеральное правительство США отныне будет признавать только два пола — женщина и мужчина.

"Тот факт, что существует только два гендера – мужчина и женщина – не является идеологией или политическим выбором. Пол – это реальность, которую нельзя изменить словами или социальными конструкциями, это часть порядка, который нельзя поставить под сомнение, если только мы сами не потеряем связь с реальностью. Американский президент Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ, согласно которому федеральное правительство США отныне будет признавать только два пола – женщину и мужчину. Этот шаг положит конец усилиям предыдущего президента Джо Байдена по расширению обозначений гендерной идентичности",— подчеркнула Петравича.

По ее словам, США являются союзником Латвии, к мнению которого мы всегда прислушиваемся.

Глава фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис согласился с Петравичей, что существует только два биологических пола. Однако Рокпелнис больше заинтересован в обсуждении народного хозяйства и попросил LPV "оставить Сатверсме в покое". Между тем, вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") добавила, что в латвийском законодательстве и сегодня есть определения мужчины и женщины.

Это уже восьмой случай, когда LPV предлагает изменения в основной закон страны. Аналогичные изменения в Конституцию партия Шлесерса предлагала внести 16 явнаря.

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