Цена вопроса - 100 евро. За участие в мероприятиях перед Праздником песни могут начать взимать плату

В связи с тяжелым финансовым положением самоуправлений существует возможность взимания платы за участие в некоторых мероприятиях, которые пройдут перед XXVIII Праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году.
В ходе дискуссии прозвучала возможность того, что коллективам придется платить вступительный взнос за участие в мероприятиях между праздниками в муниципалитетах, которые не имеют достаточных средств для организации таких мероприятий.
О такой возможности членов комиссии проинформировала руководитель ЛНКЦ Сигне Пуяте. Она рассказала о ситуации в Саласпилсе, где в мае этого года пройдет IX Праздник танцоров среднего поколения. В самоуправлении сообщили, что из-за нехватки финансирования муниципалитет не может обеспечить полноценный праздник. Саласпилс покрывает технические расходы праздника из своего бюджета, такие как расходы на обеспечение безопасности и порядка.
Было предложено, чтобы каждый коллектив, участвующий в празднике в Саласпилсе, заплатил за участие 100 евро.
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