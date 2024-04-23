В понедельник в Томске прошел суд над рэпером Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) - гражданином Латвии. Ему назначен штраф и выдворение из страны. Посольство Латвии с адвокатом решают вопрос возвращения на родину. Задержание музыканта состоялось во время его концерта в томском клубе Face, где Роберт также праздновал свой день рождения. Портал Delfi узнавал подробности жизни и спасения Платины.

Вскоре Плаудиса отпустили, составив протоколы об административных нарушениях по статьям о несоблюдении правил въезда в РФ, незаконной трудовой деятельности, отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также о пропаганде наркотиков. Позднее появились сообщения, что Платину оставили в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Томской области на ночь и назначили штраф 4 тысячи рублей.

Была информация, что задержание Платины инициировала глава "Лиги безопасного интернета" России Екатерина Мизулина. Но есть версия, что рэпер "наступил на хвост" сыну замглавы администрации президента России Сергея Кириенко...

Сегодня МИД Латвии сообщил в сети X, что накануне в Томске завершилось судебное заседание. А министр экономики Викторс Валайнис даже опубликовал в сети X хэштэг #freeplatina.

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