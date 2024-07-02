Гражданина Латвии жестоко избили и оставили умирать за то, что он попросил соседей сделать музыку потише. Версия подозреваемого: мужчина скончался не от его побоев. Все было совсем по-другому.
Главный подозреваемый в убийстве 37-летнего рабочего из Латвии Юриса Э. ранее отбывал 10-летний срок в латвийской тюрьме за тяжкое преступление. Об этом на промежуточных слушаниях в суде Гааги сообщили на этой неделе представители голландской прокуратуры.
Эта история началась 18 октября 2023 года, когда в квартире на улице Йогхем ван дер Хаутвег в Де-Лире (провинция Южная Голландия) было найдено тело гражданина Латвии со следами насильственной смерти. Жилье располагалось над мастерской транспортной компании, в которой работали латвийские гастарбайтеры.
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