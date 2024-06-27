Нынешней весной финское общество потрясло и шокировалоубийство 15-летней девочки, которая только что закончила основную школу. По подозрению в убийстве задержан 18-летний юноша. В его уголовном прошлом было полно тревожных сигналов, на которые до трагедии не особо обращали внимание местные органы правопорядка. Но больше всего общественность возмущает тот факт, что за это жестокое преступление убийца может провести в заключении всего пять лет.
Поскольку дочка не появилась дома и в 2 часа ночи, обеспокоенные родители сообщили об этом в полицию. Стражи порядка опросили ее друзей, к поискам подключились и соседи. Девочку искали и при помощи функции определения местоположения Snapchat. Вскоре худшие опасения подтвердились – тело пропавшей девочки нашли в лесу недалеко от ее дома.
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