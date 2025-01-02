Министерство юстиции Латвии обработало данные за 2024 год, а затем, как и предыдущие годы, обнародовала список самых редких и необычных имен, которые дали своим новорожденным детям родители.
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