Bērns vasarā
Fоtо: Unsplash

Министерство юстиции Латвии обработало данные за 2024 год, а затем, как и предыдущие годы, обнародовала список самых редких и необычных имен, которые дали своим новорожденным детям родители.

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