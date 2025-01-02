Главный "антигерой" первого рабочего дня 2025 года - национальная авиакомпания airBaltic. Во-первых, 2 января, стало известно, что компания отменяет более 4000 рейсов в летний сезон - это связано с тем, что техническое обслуживание двигателей самолетов потребует больше времени, чем предполагалось. Во-вторых, глава совета airBaltic Клавс Васкс заявил, что очередные государственные вложения в авиакомпанию - перед выходом на биржу - практически неизбежны.
Будут отменены более 4000 рейсов в летний сезон
Неспособность производителя двигателей - компании Pratt & Whitney - своевременно обеспечить техническое обслуживание затронула флот Airbus A220-300 компании airBaltic, стало известно 2 января. Это вынуждает латвийскую национальную авиакомпанию адаптировать свою маршрутную сеть и расписание полетов на летний сезон во всех ее базах. Pratt & Whitney сообщила airBaltic об ожидаемых задержках поставок и в 2025 году, что означает, что часть самолетов Airbus A220-300 авиакомпании не сможет выполнять рейсы.
В результате авиакомпания вынуждена прекратить рейсы по 19 маршрутам, а также сократить частоту рейсов по 21 маршруту. В общей сложности будет отменено 4670 рейсов, что затронет примерно 67 160 пассажиров. Это 5% от всех запланированных авиарейсов компании. Несмотря на это, airBaltic продолжит выполнять большую часть своих рейсов по более чем 70 направлениям в Европе и за ее пределами.
Как сообщает агентство LETA, уже известны 10 маршрутов из Риги, по которым летом будут отменены рейсы.
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