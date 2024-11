Премьеру на кинофестивале DOC NYC в Нью-Йорке пережила картина "После дождя. Украденные Путиным дети возвращаются" (After the Rain: Putin's Stolen Children Come Home) номинанта "Оскара" режиссера Сары Маккарти. Документальный фильм рассказывает о реальной истории семьи Межевых. Трех детей разлучили с отцом. Пока его пытали в Еленовке, двух девочек и мальчика хотели насильно усыновить в России. Интервью с Евгением Межевым Delfi опубликовал весной этого года.