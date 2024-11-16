Премьеру на кинофестивале DOC NYC в Нью-Йорке пережила картина "После дождя. Украденные Путиным дети возвращаются" (After the Rain: Putin's Stolen Children Come Home) номинанта "Оскара" режиссера Сары Маккарти. Документальный фильм рассказывает о реальной истории семьи Межевых. Трех детей разлучили с отцом. Пока его пытали в Еленовке, двух девочек и мальчика хотели насильно усыновить в России. Интервью с Евгением Межевым Delfi опубликовал весной этого года.

Святославу, Александру, Матвея и их отца Евгения Межевого из Мариуполя теперь знает весь мир. Семья выступала на экономическом форуме в Давосе, перед Советом Европы в Страсбурге, были на Рижской конференции. Дети рассказывали , как их чуть не забрали в российские семьи. Евгений — как пытались сломить одинокого отца, крановщика завода им. Ильича, только начавшего свой бизнес. Сегодня семья живет в рижском районе Кенгарагс, дети учатся в школе. На латышском языке.

Подробную историю семьи Межевых можно прочитать здесь.

Фильм начали снимать в позапрошлом году, когда мариуполец Евгений Межевой с детьми и еще одна героиня фильма харьковчанка Вероника Власова с мамой проходили реабилитацию в Эстонии с помощью золотистых ретриверов и лошадей-паламино в анималотерапевтическом ретрите.

Полные кошмаров истории спасения семей от бомбежек, незаконной депортации детей в Россию и борьбе их семей за их спасение во время реабилитации выслушивали опытные консультанты. К их восхищению, все пережитое не отменило для них умение смеяться и шутить.

Подробнее о фильме "После дождя" можно прочитать здесь.

Документалист Сара Маккарти посвятила свою карьеру рассказам историй людей из России, Филиппин, Индии, Саудовской Аравии, Америки и Великобритании. Премьеры ее фильмов проходят на престижных фестивалях, а сами картины показывают на HBO, Netflix, Paramount, ESPN, Channel 4 и BBC. Ее последний фильм "Анастасия" вошел в прошлогодний шорт-лист премии "Оскар". Она включена в число "30 самых влиятельных женщин в кино" по версии Radio Times.

Нью-йоркская публика приветствовала героинь фильма "После дождя" как настоящих принцесс. Поездка в Америку посреди учебного года стала для них неожиданным подарком.

"Мы неделю находимся в Нью-Йорке. Каждый день мероприятия и показы, - рассказал Delfi Евгений. - Походили с детьми по городу — удивительно, но мне он очень напомнил Киев: шумно, людно, кто-то валяется, кто-то кричит, а трафик — просто ховайся. Погуляли в Централ-парке, сходили в оригинальный "МакДональдс". Скажу честно, рижский МакДональдс и, конечно, наш украинский - в сто раз вкуснее!"

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