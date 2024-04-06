Foto: Māris Morkāns

Святославу, Александру, Матвея и их отца Евгения Межевого из Мариуполя теперь знает весь мир. Семья выступала на экономическом форуме в Давосе, перед Советом Европы в Страсбурге, были на Рижской конференции. Дети рассказывали, как их чуть не забрали в российские семьи. Евгений — как пытались сломить одинокого отца, крановщика завода им. Ильича, только начавшего свой бизнес. Сегодня семья живет в Риге. По просьбе Delfi, они вспоминают пережитое и делятся опытом жизни беженцев.

Это третий материал о гражданских жителях Украины, которые нашли убежище в Латвии. Предыдущие — здесь и здесь.

"А можно у вас носик взять?" тянется к моему лицу Саша. "Ооп! Вы у меня 153-я. Я триста хочу собрать".

Папа Женя достает семейный альбом: "Саша уже трогала носики пяти президентов и кучи министров — в Латвии, Эстонии, Швейцарии, Франции… Она - единственная девочка, которая в Давосе пробралась к Зеленскому, мимо всей охраны. Видите, это канадский министр финансов, это - наш, а вот — замначальника разведки Украины...". "Не переживайте — я и ему носик сделала!" - сообщает Саша и котенком сворачивается у меня на коленях, уже в полусне жалуясь на строгую учительницу в школе...

...Помочь с обустройством в Латвии Евгению, который в одиночку воспитывает оставленных мамой троих детей, меня попросила украинская коллега. Не особенно вдаваясь в подробности, что это за люди. Я тоже на тот момент была не в силах расспрашивать каждого. Ну беженцы и беженцы — таких весной-летом 2022 года в Ригу стекались полноводные потоки. В основном — мамы и бабушки с детьми. Тут — одинокий отец. Всем требовалась помощь — одежда, аренда жилья, психотерапевт, коммуникация с властями. Всем по мере сил старалась организовать поддержку…

Семья Евгения тогда только добралась до Риги. Он получил однокомнатную квартиру и быстро устроился на работу. Оставить младших было решительно не с кем. Нашла частный детсад, который согласился на время присмотреть и за школьницей. По друзьям собрала постельное белье, одеяла, одежду, айпад. В какой-то момент, когда садик больше не мог держать школьницу, пристроила Святу к работающей из дома коллеге...

Краткое содержание рассказа семьи:

  • Мариуполь. "Увидели, как самолет пролетал и скинул бомбу на дом"

  • Эвакуация. "За нами идут чеченцы, будут все зачищать"

  • Безыменное. "Соврете — воткну нож в любую часть тела"

  • Донецк. "Они говорят: мы вас освободили! От чего?!!!"

  • Еленовка. 56 человек на шесть нар, спали на одной ноге

  • Москва. "Папа, приезжай скорее — нас хотят усыновить!"

  • Рига. "Кому такое счастье нужно - с тремя детьми, собакой и бабушкой?"

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