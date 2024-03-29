Это первая история украинской семьи, которую вторжение России в Украину вынудило расстаться с устоявшейся жизнью и начать жизнь заново — в Латвии.
Настя закончила Театральную школу Константина Райкина, была приглашенной артисткой в "Сатирикон" и выпускала независимые проекты. Вадим после Щепкинского театрального училища играл "На Таганке".
До этого оба параллельно учились в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, но познакомились лишь после выпуска из московских вузов, во время показов в одном театре.
В Риге Настя сыграла моноспектакль по кодовому латышскому роману Норы Икстены "Молоко матери". Вадим озвучил документальный фильм "20 дней в Мариуполе", который недавно получил "Оскара". "Важно, чтобы как можно больше людей в мире узнали об этой войне. Но лучше бы материала для этого фильма не было", — признались супруги.
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