Актриса рижского Театра Чехова Анастасия Левина — из Днепра. Ее коллега и муж Вадим Николайчук — изо Львова. В канун полномасштабного вторжения России в Украину супруги жили в Москве и работали в труппах ведущих театров. Вместе с шестерыми родственниками нашли новый дом в Риге, которая, по их словам, собрала лучшее от их родных украинских городов. Плюс море. Владея одинаково хорошо русским и украинскими языками, трудятся над тем, чтобы на латышском общаться свободно. Актеры рассказали Delfi, как большая украинская семья устроила новую жизнь.

Это первая история украинской семьи, которую вторжение России в Украину вынудило расстаться с устоявшейся жизнью и начать жизнь заново — в Латвии.

Настя закончила Театральную школу Константина Райкина, была приглашенной артисткой в "Сатирикон" и выпускала независимые проекты. Вадим после Щепкинского театрального училища играл "На Таганке".

До этого оба параллельно учились в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, но познакомились лишь после выпуска из московских вузов, во время показов в одном театре.

В Риге Настя сыграла моноспектакль по кодовому латышскому роману Норы Икстены "Молоко матери". Вадим озвучил документальный фильм "20 дней в Мариуполе", который недавно получил "Оскара". "Важно, чтобы как можно больше людей в мире узнали об этой войне. Но лучше бы материала для этого фильма не было", — признались супруги.

- Во время аннексии Крыма вы уже жили в Москве — как реагировали на события?

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