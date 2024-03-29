Foto: Māris Morkāns
Актриса рижского Театра Чехова Анастасия Левина — из Днепра. Ее коллега и муж Вадим Николайчук — изо Львова. В канун полномасштабного вторжения России в Украину супруги жили в Москве и работали в труппах ведущих театров. Вместе с шестерыми родственниками нашли новый дом в Риге, которая, по их словам, собрала лучшее от их родных украинских городов. Плюс море. Владея одинаково хорошо русским и украинскими языками, трудятся над тем, чтобы на латышском общаться свободно. Актеры рассказали Delfi, как большая украинская семья устроила новую жизнь.

Это первая история украинской семьи, которую вторжение России в Украину вынудило расстаться с устоявшейся жизнью и начать жизнь заново — в Латвии.

Настя закончила Театральную школу Константина Райкина, была приглашенной артисткой в "Сатирикон" и выпускала независимые проекты. Вадим после Щепкинского театрального училища играл "На Таганке".

До этого оба параллельно учились в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, но познакомились лишь после выпуска из московских вузов, во время показов в одном театре.

В Риге Настя сыграла моноспектакль по кодовому латышскому роману Норы Икстены "Молоко матери". Вадим озвучил документальный фильм "20 дней в Мариуполе", который недавно получил "Оскара". "Важно, чтобы как можно больше людей в мире узнали об этой войне. Но лучше бы материала для этого фильма не было", — признались супруги.

- Во время аннексии Крыма вы уже жили в Москве — как реагировали на события?

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit