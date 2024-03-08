Через два года после начала вторжения России в Украину десятки тысяч украинских беженцев по-прежнему стараются встроиться в латвийское общество. Они учат язык, решают бытовые проблемы, ищут и находят работу — а также ходят на курсы, которые иногда вызывают вопросы.

В январе 2024 года на странице негосударственной организации Tīne в Facebook появилось приглашение на семинар "Упорядочение дел Вселенной через призму фэншуй". Согласно размещенной в той же публикации информации, семинар финансируется Европейским союзом в рамках фонда убежища, миграции и интеграции с целью оказания помощи украинским переселенцам. Участникам обещали рассказать, каким будет "Год Ян Зеленый Деревянный дракон" и объяснить, как лучше использовать энергию пяти стихий и 12 качеств зверей востока.

В 2024 году Латвия потратит десятки миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Более четырех миллионов выделено на изучение латышского языка. Но насколько необходимы беженцам семинары на эзотерические темы? Рационально ли тратить на это средства европейских фондов? Delfi поговорил об этом как с организаторами курсов, так и с беженцами из Украины.

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