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С весны 2022 года в Латвию устремился поток беженцев с охваченных войной территорий Украины. Преимущественно это пожилые люди и матери с детьми. За два года официальную регистрацию в Латвии прошли более 44 тысяч украинцев. Портал Delfi узнавал, чем эти люди живут сегодня — где работают, учатся, как им помогают и сколько на них тратит Латвия.

"Первое время было немного страшно, — призналась 11-летняя София и, смущенно улыбнувшись, перешла на украинский язык. — Латвия — це дюже велика страна, нам с сестрой страшно потеряться!" Так начинался первый разговор Delfi с семьей украинских беженцев, которые два года назад начали приезжать в Ригу. Первым пунктом приема стал Рижский Дом конгрессов, позже все принимающие службы перебрались в Старую Ригу, а с этого года — на Юглу.

26 марта 2024 года вступил в силу Закон о поддержке гражданских жителей Украины — юридическое основание для оказания поддержки прибывающим в Латвию украинцам. Все они автоматически получают статус временной защиты — с начала 2023 года этот статус гарантирует временный ВНЖ на два года. Для всех, кому документы выдали раньше, ВНЖ действуют до 4 марта 2025 года.

На сегодня в большинстве случаев прибывшие украинцы получают помощь наравне с постоянными жителями Латвии. Но сохранился и ряд дополнительных опций — пособия, транспорт, возможности работы и образования. Например, они могут бесплатно перемещаться в региональном и рижском общественном транспорте.

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