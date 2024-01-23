Центр госязыка начал дело об административном нарушении против украинской беженки, работающей в одной из пиццерий Латвии. По информации "TV3 Ziņas", дело против украинки начато за то, что она в недостаточной степени владеет латышским языком, чтобы общаться с клиентами.

Закон позволяет трудоустраивать украинцев и без знания госязыка, если это не мешает им исполнять их обязанности.

Катерина Мефтода сбежала вместе со всей семьей в Латвию после того, как Росия вторглась в Украину. В Латвии женщина устроилась на работу в пиццерию, хотя у себя на родине она училась на юриста.

После того, как Катерина несколько месяцев отработала в кафе, туда явился инспектор Центра госязыка, поскольку на женщину поступили жалобы от клиентов, недовольных тем, что беженка обслуживала их на русском языке. Мефтода рассказала журналистам, что жаловались на то, что она якобы не приветствует клиентов по-латышски. По словам Катерины, это не соответствовало действительности: она посещала курсы латышского языка и знает стандартные фразы.

Первый визит инспектора закончился беседами, но на прошлой неделе после повторной жалобы инспектор явился повторно. Вскоре Мефтода получила письмо о том, что против нее начат процесс об административном нарушении.

Украинка рассказала, что часто заменяет заболевшего коллегу, но тогда это происходит в одной смене с латышскоязычным сотрудником. Большую часть времени она работает только поваром, но ей приходится иногда перекинуться парой фраз с клиентами, если коллега занят или уехал отвозить заказ.

Расстроен ситуацией со своей украинской сотрудницей и ее начальник, поскольку теперь он боится, что его тоже могут наказать, хотя закон предусматривает, что украинцев можно принимать на работу даже без знания госязыка, лишь бы это не мешало выполнять трудовых обязанности. По его словам, беженка, в основном, работает на кухне или в паре с латвийским коллегой.

"Она отвечает на телефонные звонки и обслуживает клиентов только в том случае, если это не может сделать кто-то другой, если второй человек уехал на доставку или за продуктами. По словам владельца пиццерии "Jūsu pica" Алексея Шмита, украинцы — очень старательные работники, они много работают, их продукция всегда самого высокого качества.

"Конечно, девушка очень из-за этого переживает, я тоже ощущаю себя, словно меня облили помоями, но я не чувствую себя виноватым", — отметил Алексей Шмитс.

В Центре госязыка пояснили, что во время первого визита инспектор проинформировал обоих работников пиццерии о том, что при обслуживании клиентов незнание языка не должно мешать исполнению служебных обязанностей. Процесс был начат спустя полгода после первого случая, поскольку ситуация существенно не изменилась.

"Было констатировано, что работала та же самая персона, но она проживает в Латвии уже достаточно долгое время. Если установлено, что повар обслуживает клиентов, не имеет значения, какие у него обязанности в должностной инструкции. То, что он делает на конкретном рабочем месте, имеет решающее значение. Хочу подчеркнуть, что мы никогда не возражали против особого статуса этих лиц и с уважением относились к их возможностям как беженцев, поэтому им было уделено время для изучения языка", — подчеркнули в Центре госязыка.

Правда, в ЦГЯ заверили, что против работодателя дело об административном нарушении не начато. Кроме того, в Центре госязыка подчеркнули, что до принятия окончательного решения судить об исходе дела, начатого против украинской беженки, преждевременно.

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