Лишь небольшая часть латвийского общества считает, что государству следует постараться удержать в Латвии украинских беженцев ради решения демографических проблем и рынка труда. Это показал опрос, проведенный центром Norstat по заказу LSM.lv и Rus.LSM.lv.

Латвийских респондентов попросили оценить высказывание "Государству следует попытаться удержать украинских беженцев после войны, чтобы облегчить латвийские проблемы с демографией и рабочей силой".

Только 6% латвийских респондентов согласились с ним полностью, а 14% поддерживают его частично. Еще 31% отнесся к высказыванию нейтрально (ни за, ни против), 24% — скорее не согласны, 17% — определенно не согласны.

Женщины чаще, чем мужчины, высказывались определенно или скорее против того, чтобы удерживать украинцев в Латвии после войны (44% и 38%) и реже определенно или скорее за (17% и 26%).

Если смотреть на возраст, то больше всего негативных ответов — в группе от 40 до 49 лет (46%), но и во всех других доля тех, кто против, намного больше, чем тех, кто за.

Среди говорящих в семье на латышском доля не согласных с высказыванием меньше, чем среди говорящих на русском (39% и 44%), доля согласных — выше (23% и 17%).

Хотя во всех группах респондентов самый распространенный ответ (если не суммировать степени поддержки или отрицания) — нейтральный (ни за, ни против).

Опрос проходил со 2 по 11 января на стратифицированной выборке из 1006 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет, которые хотя бы раз в неделю пользуются Интернетом.

В январе 2024-го Латвийское телевидение сообщило, что после 24 февраля 2022 года за поддержкой в Госагентство занятости обратились более 26 тысяч украинцев, покинувших родину из-за боевых действий и получивших в Латвии право на трудоустройство.

По последним данным УДГМ, по состоянию на 1 октября 2023-го действительными были 28 500 видов на жительство, выданных гражданам Украины (из них 23 тысяч выданы как лицам со статусом временной защиты).

23 января Правительство Латвии выделило на поддержку украинских беженцев 15,6 млн евро. Указанные средства предназначены для покрытия расходов местных самоуправлений в декабре 2023-го и в январе 2024-го.

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