Правительство планирует поддержать инициированное Министерством культуры перераспределение финансирования в размере 4,6 млн евро на обеспечение обучения латышскому языку граждан Украины, сообщает агентство LETA.

"Принимая во внимание текущую геополитическую ситуацию в Европе и войну в Украине, можно прогнозировать, что украинцы продолжат покидать родину и искать убежища в других странах, в том числе в Латвии. Нет оснований предполагать, что значительная часть украинского населения, которое сейчас проживает в Латвии, сможет вернуться в Украину в ближайшем будущем", отмечает Минкульт.

Согласно распоряжению Кабинета Министров от 2023 года о плане действий по оказанию поддержки жителям Латвии в Латвии на 2024 год, Министерство образования является ответственным учреждением, а Фонд интеграции общества (SIF) — соответственным учреждением по предоставлению уроков латышского языка для украинцев в Латвии. Запланированное финансирование программы составляет 4,6 млн евро.

В конкурсе проектов было заключено 26 договоров с организациями, которые проводили уроки латышского языка во всех регионах Латвии. В 2023 году курсы латышского языка посетило 5956 человек, из них успешно завершили обучение: на уровень "А1" — 2388 человек, на уровень "А2" — 1383, на уровень "В1" — 36 и на уровень "В2" — 71 человек.

Минкульт поясняет, что "граждане Украины все больше хотят участвовать в трудоустройстве и для того, чтобы обеспечить как можно больше возможностей работать не только на низкоквалифицированных работах, но и способствовать социально-экономической интеграции в латвийское общество, для чего требуется изучение латышского языка".

Цель программы — популяризация использования латышского языка среди мигрантов из Украины путем предоставления бесплатных уроков, начиная с уровня владения языком "А1" (начальный уровень). В рамках программы будет проведен открытый конкурс проектов.

По данным Минкульта, чтобы программа достигла своей цели в 2024 году, реализация проектов начнется сразу после принятия решения о выделении финансирования. Реализаторам проекта будет выплачен аванс в соответствии с условиями тендера. Срок подачи проектных заявок будет определен, исходя из начала реализации проекта в марте или апреле 2024 года.

В открытом конкурсе отберут претендентов на проекты, которые обеспечат доступность бесплатных уроков латышского языка для приезжих украинцев можно ближе к месту их проживания во всех регионах Латвии. Проекты должны охватить до 6375 взрослых жителей Украины.

На основании данных 2023 года, опыта проекта и стоимости курса латышского языка продолжительностью не менее 120 часов для украинских беженцев, сделан вывод, что средняя стоимость курса на одного человека составляет 735 евро.

Тесты на знание языка (экзамен) не является обязательным условием, но поставщик услуг должен предоставить экзамен целевой группе по ее выбору.

Согласно проекту, для 6375 украинцев должны обеспечить от 120 до 150 часов уроков латышского языка. Стоимость одного часа обучения составляет 5,70 евро, включая все сопутствующие расходы (оплата преподавателей, учебные материалы, помещения и т.д.).

Доступное финансирование для реализации проектов программы составляет 4,5 млн евро, а на покрытие расходов по администрированию программы в SIF запланировано 88 619 евро. Финансирование программы составляет 100% от общей приемлемой стоимости проекта. Срок применимости затрат по проекту — с момента подписания договора до 30 ноября 2024 года. Все мероприятия проекта должны быть завершены к 30 ноября 2024 года.

Перед началом учебных курсов все поставщики услуг должны зарегистрировать участников курсов в базе данных и заключить с SIF договор, чтобы вести контроль учащихся на курсах и устранить риски двойного финансирования.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!