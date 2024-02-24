С начала войны Рига приняла 25 051 жителя Украины, сообщает агентство LETA со ссылкой на Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

19 309 человек из них сейчас проживают в Риге. 63% составляют женщины и 37% — мужчины.

"Оказывать непрерывную и длительную поддержку — нелегкая задача, но Рига и рижане — пример не только для других самоуправлений Латвии, но и для городов по всей Европе", — отметил мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое единство).

Он подчеркивает, что Рига есть и будет с Украиной и поддержит ее до победы.

7 марта 2022 года Рижское самоуправление открыло центр поддержки жителей Украины. Изначально он находился в Доме конгрессов, работал по нескольким адресам, но сейчас государственные и муниципальные услуги жителям Украины оказывают по адресу Палес 9, на Югле.

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