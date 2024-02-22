Господдержка Латвии Украине в этом году превысит 200 миллионов евро, заявила на внеочередном заседании Сейма премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство).
Премьер сказала, что уже с первого дня российской войны Украину охраняло латвийское оружие. Кроме того, Латвия оказывает помощь в обучении украинских военнослужащих.
Силиня подчеркнула, что военная помощь Латвии Украине продолжится, и достигнет 0,25% от ВВП Латвии.
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