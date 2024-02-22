В четверг, 22 февраля, Сейм принял заявление "О чествовании защитников и жителей Украины за их смелость и героизм и о выражении поддержки Украинне до ее победы". Заявление, подготовленное Комиссией Сейма по иностранным делам, было утверждено депутатами единогласно.

В заявлении говорится, что с 2014 года, и особенно с 24 февраля 2022 года, Россия осуществляет незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессию против Украины, результатом этой войны являются разрушения и страдания.

Сейм подчеркивает, что не забывает об украинском народе на временно оккупированных и незаконно аннексированных Россией территориях Украины и его принадлежности к неделимому государству Украина.

Парламент Латвии повторно решительно осуждает агрессивную войну России против Украины, непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и требует, чтобы Россия немедленно прекратила всю военную деятельность в Украине и вывела все силы и военную технику со всей международно признанной территории Украины без каких-либо условий.

Также Сейм считает, что оказанная России поддержка и предоставление оружия для ведения агрессивной войны в Украине и убийства украинских граждан является достаточным основанием для признания таких стран, как Беларусь и Иран, соучастниками нарушений международного права, тяжелых преступлениях международного масштаба и террористических актах, которые Россия направляет против Украины.

Парламент Латвии призывает срочно и существенно увеличить политическую, экономическую, финансовую, военную, техническую и гуманитарную помощь Украине, чтобы она могла защитить себя от агрессивной войны, которую ведет Россия, и попыток дестабилизировать украинские государственные институты, подорвать экономическую стабильность страны и разрушить критически важную инфраструктуру энергетики, связи, водоснабжения и транспорта, а также инфраструктуру образования, здравоохранения и культуры.

Сейм призывает к срочному и значительному увеличению военной помощи Украине, особенно в областях, определенных украинским правительством, чтобы способствовать способности Украины восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией и успешно защитить себя от дальнейшей российской агрессии.

Также парламент напоминает, что промедление сторонников Украины продолжает затягивать войну, а цена за это — жизни невинных украинцев.

Саэйма также решительно обязуется строго поддерживать международные усилия по обеспечению всеобъемлющей ответственности за военные преступления и другие наиболее тяжкие международные преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины. В том числе — преступление агрессии против Украины, и подчеркивает обязанность международного сообщества создать специальный международный трибунал, который привлечет к ответственности политическое и военное руководство России.

В то же время Сейм высоко оценивает санкции Европейского Союза, примененные к России до сих пор, и требует совершенствовать санкции в отношении запрета на поставку в Россию высокотехнологичной продукции и стратегических товаров, чтобы стратегически ослабить российскую экономику и ее военно-промышленный комплекс. Также латвийский парламент считает, что нужно укреплять санкции против предприятий, которые своей деятельностью прямо или косвенно поддерживают деятельность российского оборонного комплекса. Сейм выступает за санкции против ввоза или импорта в ЕС сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, в том числе, импортированной из третьих стран, но происхождением которой является Россия или Беларусь.

В заявлении Сейм призывает к более строгому и эффективному осуществлению политики санкций, предотвращению и расследованию любого обхода санкций, реализации решений по предотвращению обхода санкций через третьи страны, а также к принятию жестких мер против пособников санкций в различных отраслях.

Кроме того, парламент призывает ЕС более активно применять глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, когда это необходимо. Такой режим является важным санкционным инструментом ЕС, направленным против всех лиц, ответственных за совершение, поддержку или организацию нарушений прав человека, зверств или военных преступлений в связи с войной России против Украины.

Сейм Латвии также выступает за необходимость введения на уровне ЕС правового режима, который позволил бы государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и компенсации жертвам российской агрессии.

Парламент выражает поддержку возможному членству Украины в ЕС и НАТО, в том числе подчеркивает необходимость скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, оценивая реформаторские усилия, реализуемые Украиной.

В заявлении Сейм подчеркивает, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине, включая инициативы правительства, самоуправления, гражданского общества и НГО, чтобы укрепить ее устойчивость против российской агрессии, и подтверждает свое обязательство поддерживать Украину в ее восстановлении, особенно в Черниговской области.

Парламент также подтверждает солидарность с Украиной и украинским народом, который неустанно демонстрирует удивительное мужество и стойкость перед постоянными угрозами и нападениями, чтит защитников и граждан Украины за мужество и героизм, а также вспоминает всех жертв российской агрессии — тысячи мирных жителей и защитников Украины.

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