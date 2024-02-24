В Риге несколько сотен человек собрались в субботу, 24 февраля, у памятника Свободы на митинг "Вместе до победы!" в поддержку Украины, где второй год идет полномасштабная война. А позже состоялось шествие от Домской площади к памятнику Свободы.

На митинге звучали речи и музыкальные выступления людей, которые последние два года посвятили помощи и поддержке Украины.

Митинг вели журналист-расследователь Ольга Драгилева и радиоведущий Валдис Мелдерис.

Собравшиеся у памятника Свободы пришли с украинскими флагами, лентами и в цветах украинского флага. У некоторых были плакаты, выражающие осуждение российской агрессии и призывающие поддержать мир в Украине.

Перед собравшимися выступили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и спикер Сейма Дайга Миериня, видео-обращение сделали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Foto: DELFI

Также речи произнесли европейский человек года в Латвии, медик украинской армии Сармите Цируле, руководитель Фонда детской больницы Лиене Дамбиня, диссидент Лидия Доронина-Ласмане.

Кроме того на митинге выступили Латвийский дипломатический хор, музыканты Иева Акуратере, Рихардс Сауле, актеры Рижского русского театра Михаила Чехова, украинская художница и писательница Дарья Калашникова, украинский музыкант Анастасия Василенко и переводчица Виктория Притуляк.

Во время мероприятия посетителям предлагалось сделать пожертвование в поддержку Украины, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению траншейных свечей.

В то же время несколько десятков человек также собрались в субботу перед посольствами Украины и России. Они исполняли гимн Украины и выкрикивали хвалебные возгласы в адрес украинских солдат. К посольству РФ активисты принесли гроб — и предлагали забить гвозди в его крышку.

А с 17.30 до 18.30 в Риге проша акция памяти и поддержки "Путь света для Украины". В символическом шествии участвовало порядка тысячи человек.

Участники акции с латвийскими и украинскими флагами прошлись от Домской площади к памятнику Свободы, чтобы почтить память погибших на войне в Украине и выразить поддержку раздираемой войной стране. Собравшиеся держали в руках фонарики, мобильные телефоны, свечи и другие световые элементы.

Около памятника Свободы, который по этому случаю был подсвечен в цвета украинского флага, участники шествия спели гимны Латвии и Украины.

Все мероприятия в центре Риги прошли без происшествий.

24 февраля по всей Латвии прошли различные мероприятия по случаю второй годовщины войны в Украине. Помимо митинга у памятника Свободы в поддержку Украины в Рижской думе состоится богослужение, в Национальной библиотеке состоится благотворительный концерт.

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Foto: DELFI

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