В прошлом году зарегистрировано 138 происшествий против имущества граждан Украины без признаков преступления на почве ненависти, сообщает агентство LETA.
Также зарегистрировано 83 происшествия, в которых граждане Украины подверглись физическому насилию без признаков преступления на почве ненависти.
В прошлом году зарегистрировано 22 происшествия, связанных с флагом Украины, а именно кражи, порчи и тому подобное.
В прошлом году также было зарегистрировано 160 мероприятий, в которых лицами, подлежащими досмотру, были сами граждане Украины.
Глава Госполиции Армандс Рукс призвал общественность не верить слухам о том, что украинские беженцы совершают множество преступлений в Латвии.
"Конечно, украинцы, став частью латвийского общества, тоже совершали нарушения, но это не тяжкие преступления", - отметил он.
Рук напомнил, что полиция "продолжит обращать внимание на различные проявления ненависти, героизацию войны, начатой Россией на Украине, и тому подобное".
"Выражения мнений таких людей непонятны, а их действия можно расценивать как внутреннюю угрозу", - заявил глава Госполиции.