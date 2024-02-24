По данным Государственной полиции, в Латвии "в 2023 году зарегистрировано 581 происшествие, связанное с символикой, прославляющей военную агрессию и тоталитарный режим, а также десять преступлений на почве ненависти против граждан Украины".

В прошлом году зарегистрировано 138 происшествий против имущества граждан Украины без признаков преступления на почве ненависти, сообщает агентство LETA.

Также зарегистрировано 83 происшествия, в которых граждане Украины подверглись физическому насилию без признаков преступления на почве ненависти.

В прошлом году зарегистрировано 22 происшествия, связанных с флагом Украины, а именно кражи, порчи и тому подобное.

В прошлом году также было зарегистрировано 160 мероприятий, в которых лицами, подлежащими досмотру, были сами граждане Украины.

Глава Госполиции Армандс Рукс призвал общественность не верить слухам о том, что украинские беженцы совершают множество преступлений в Латвии.

"Конечно, украинцы, став частью латвийского общества, тоже совершали нарушения, но это не тяжкие преступления", - отметил он.

Рук напомнил, что полиция "продолжит обращать внимание на различные проявления ненависти, героизацию войны, начатой ​​Россией на Украине, и тому подобное".

"Выражения мнений таких людей непонятны, а их действия можно расценивать как внутреннюю угрозу", - заявил глава Госполиции.

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