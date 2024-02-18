Латгальский окружной суд приговорил гражданина Украины к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за попытку незаконно перевезти через границу Латвии 19 нелегалов, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Также суд постановил взыскать с подсудимого в пользу государства стоимость транспортного средства (6600 евро), на котором было совершено преступление, и сохранить примененную к подсудимому меру пресечения - содержание под стражей - до вступления приговора в силу.

Согласно материалам дела, обвиняемый гражданин Украины по предложению известного ему лица, уголовное производство в отношении которого выделено в отдельное дело, согласился действовать в составе организованной группы и выполнять обязанности, связанные с незаконным вывозом лиц с границы Латвии в другое место в Латвии, чтобы затем перевезти мигрантов в Германию.

Мужчине пообещали заплатить 100 долларов за каждого перевезенного человека.

Обвиняемый прибыл на грузовом микроавтобусе в указанное место в волости Дагдас Краславского края, откуда увез на автомобиле пятерых граждан Сомали и 14 граждан Йемена без действующих виз и видов на жительство. Позже водитель был задержан сотрудниками Госпогранслужбы.

В ходе судебных прений гособвинитель также просил применить вид и меру наказания, назначенного подсудимым, чтобы прокурор был удовлетворен назначенным наказанием.

Ответчик еще может обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

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