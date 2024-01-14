По данным Государственного агентства занятости (NVA), с начала марта 2022 года по 2 января 2024 года 26 106 жителей Украины, покинувших Украину из-за войны, получили право начать трудоустройство в Латвии, сообщает агентство LETA.

Сотрудники латвийского Госагентства занятости консультируют приехавших жителей Украины, помогают им найти возможности трудоустройства и связаться с работодателями, принимают и обрабатывают заявки на трудоустройство или льготы для открытия собственного дела.

Чтобы получить поддержку НВА, гражданам Украины не обязательно регистрироваться в качестве безработных или ищущих работу, но если они хотят получить статус безработного или соискателя работы, то должны зарегистрироваться.

С начала марта 2022 года по 2 января 2024 года в Латвии статус безработного или ищущего работу получил 7721 украинский беженец. На начало января 2024-го 1655 приезжих из Украины были внесены NVA в список безработных или ищущих работу.

Число граждан Украины, принявших участие в профилактических и активных мероприятиях по трудоустройству NVA до 2 января 2024 года, составило 2733. Наиболее активно украинские мигранты используют возможность изучать латышский язык и получать профориентацию.

С марта 2022 года Госагентство занятости начало выплачивать жителям Украины единовременное пособие при начале трудоустройства, а с октября 2022-го - еще и единовременное пособие при открытии самозанятости.

До 2 января 2024 года 14 018 жителей Украины получили в Латвии пособие на начало трудоустройства, а 320 - пособие на открытие самозанятости.

С 1 января 2024 года размер единовременного пособия при начале трудоустройства и единовременного пособия при открытии самозанятости увеличен до 700 евро.

Госагентство занятости напоминает, что украинские беженцы могут получить поддержку в любом пункте обслуживания клиентов NVA по всей Латвии.

С 1 января этого года услуги NVA больше не доступны в Рижском центре поддержки жителей Украины, который переехал на улицу Палес, 9 (микрорайон Югла).

В Риге заявления о предоставлении единовременного пособия при начале трудоустройства или самозанятости, а также заявления о присвоении статуса безработного или ищущего работу принимает только Рижское региональное отделение NVA на улице Езусбазницас, 11. Здесь жителям Украины также оказывается помощь в поиске работы.

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