Члены Североатлантического альянса по итогам заседания совета Украина-НАТО дали понять, что продолжат оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную помощь, говорится в заявлении НАТО.

В нем отмечается, что союзники по НАТО изложили планы по предоставлению Украине "миллиардов евро дополнительных возможностей" в 2024 году.

Заседание совета было созвано по инициативе украинских властей в связи с обстрелами Украины в новогодние праздники.

Глава миссии Украины при НАТО Наталия Галибаренко заявила, что все страны-члены НАТО без исключения подтвердили, что и далее будут продолжать поддерживать Киев.

"Все понимают, что эта война надолго. Поэтому есть понимание того, что и помощь должна идти без перерывов", — цитирует ее "Интерфакс-Украина".

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